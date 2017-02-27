zРадио написав:Очевидно, что высоким предложением доллара американцы решают абсолютно прагматичные задачи - поддержание спроса (а значит производства и занятости), увеличение кредитования бизнеса в собственное развитие, повышение конкурентоспособности американских товаров за рубежом. Справляются, кстати, успешно. И ужесточение ДКП не за горами (с соответствующими последствиями для валют развивающихся стран).
О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно. А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит. Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?
orest написав:П.С. Оце вони зараз лікті кусають, що вкладалися не в розвиток видобутку нафти-газу з отриманих на халяву родовищ, а вкладалися в сонячні батареї
А разве они хоть чтото вкладывали? Все это в кредит покупались, под гарантии государства, да еще и с преференциями по налогам. А выплачивается кредит за счет зеленого тарифа, т.е. из госбюджета и кармана пересичных в виде безумных тарифов. Было бы вообще удивительно, если бы они хоть чтото вкладывали или строили. Говорят у них принцип - ничего не вкладывать в отжатые предприятия и бизнес, а доить их в ноль, пока не развалятся, после чего повесить долги на шею государству и умыть руки.
Учитывая, что газ добывается по 1 гривне, а продается по 8-20 грн, основной доход газовым баронам идет в гривне. А значит выгоды им от дорогого доллара нет - меньше смогут валюты за границу вывести. Вот в этом очевидно и причина дорогой гривны по отношению к доллару. Если ситуация с газом изменится то и курс низким держать уже не будут.
Пересичным дорогая гривна ничего кроме убытков и проблем не приносит. Т.к. цены на местном рынке растут как на дрожжах, независимо от того в какой валюте их считать. Об этом уже выше писали.
zРадио написав:Это то самое, о чем я некоторым авторам уже устал повторять. Укрепление гривны не равно экономической победе, ослабление гривны не равно экономическому поражению.
Экономика США по итогам 2-го кв. (последнего подведенного отчетного периода) оправилась и составляет 102% от докризисного уровня. Наша - не оправилась и составляет 94% от докризисного уровня. Но гривна дорожает к доллару. Причина? Более эффективная экономическая, в том числе монетарная (даже в первую очередь монетарная) политика американского правительства.
Абсолютно согласен То, что на протяжении 6 лет курс держится на уровне 27.0+-7% ни к чему хорошему не приведет По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32
ЧИА написав:Абсолютно согласен То, что на протяжении 6 лет курс держится на уровне 27.0+-7% ни к чему хорошему не приведет По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32
А що в США або Євросоюзі інфляції немає? Девальвація не має бути більшою за різницю інфляції цін на товари. Послуги - то таке.
ЧИА написав: Абсолютно согласен То, что на протяжении 6 лет курс держится на уровне 27.0+-7% ни к чему хорошему не приведет По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32
Мы на эмоциях после 14-го слишком далеко улетели. Даже увеличение в последнее время денежной массы не позволяет идти с плавной девальвацией.