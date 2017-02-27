Додано: Чет 07 жов, 2021 03:27

orest написав: П.С. Оце вони зараз лікті кусають, що вкладалися не в розвиток видобутку нафти-газу з отриманих на халяву родовищ, а вкладалися в сонячні батареї П.С. Оце вони зараз лікті кусають, що вкладалися не в розвиток видобутку нафти-газу з отриманих на халяву родовищ, а вкладалися в сонячні батареї

А разве они хоть чтото вкладывали? Все это в кредит покупались, под гарантии государства, да еще и с преференциями по налогам. А выплачивается кредит за счет зеленого тарифа, т.е. из госбюджета и кармана пересичных в виде безумных тарифов. Было бы вообще удивительно, если бы они хоть чтото вкладывали или строили. Говорят у них принцип - ничего не вкладывать в отжатые предприятия и бизнес, а доить их в ноль, пока не развалятся, после чего повесить долги на шею государству и умыть руки.Учитывая, что газ добывается по 1 гривне, а продается по 8-20 грн, основной доход газовым баронам идет в гривне. А значит выгоды им от дорогого доллара нет - меньше смогут валюты за границу вывести. Вот в этом очевидно и причина дорогой гривны по отношению к доллару. Если ситуация с газом изменится то и курс низким держать уже не будут.Пересичным дорогая гривна ничего кроме убытков и проблем не приносит. Т.к. цены на местном рынке растут как на дрожжах, независимо от того в какой валюте их считать. Об этом уже выше писали.