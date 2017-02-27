zРадио написав:Очевидно, что высоким предложением доллара американцы решают абсолютно прагматичные задачи - поддержание спроса (а значит производства и занятости), увеличение кредитования бизнеса в собственное развитие, повышение конкурентоспособности американских товаров за рубежом. Справляются, кстати, успешно. И ужесточение ДКП не за горами (с соответствующими последствиями для валют развивающихся стран).
О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно. А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит. Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?
orest написав:П.С. Оце вони зараз лікті кусають, що вкладалися не в розвиток видобутку нафти-газу з отриманих на халяву родовищ, а вкладалися в сонячні батареї
А разве они хоть чтото вкладывали? Все это в кредит покупались, под гарантии государства, да еще и с преференциями по налогам. А выплачивается кредит за счет зеленого тарифа, т.е. из госбюджета и кармана пересичных в виде безумных тарифов. Было бы вообще удивительно, если бы они хоть чтото вкладывали или строили. Говорят у них принцип - ничего не вкладывать в отжатые предприятия и бизнес, а доить их в ноль, пока не развалятся, после чего повесить долги на шею государству и умыть руки.
Учитывая, что газ добывается по 1 гривне, а продается по 8-20 грн, основной доход газовым баронам идет в гривне. А значит выгоды им от дорогого доллара нет - меньше смогут валюты за границу вывести. Вот в этом очевидно и причина дорогой гривны по отношению к доллару. Если ситуация с газом изменится то и курс низким держать уже не будут.
Пересичным дорогая гривна ничего кроме убытков и проблем не приносит. Т.к. цены на местном рынке растут как на дрожжах, независимо от того в какой валюте их считать. Об этом уже выше писали.
zРадио написав:Это то самое, о чем я некоторым авторам уже устал повторять. Укрепление гривны не равно экономической победе, ослабление гривны не равно экономическому поражению.
Экономика США по итогам 2-го кв. (последнего подведенного отчетного периода) оправилась и составляет 102% от докризисного уровня. Наша - не оправилась и составляет 94% от докризисного уровня. Но гривна дорожает к доллару. Причина? Более эффективная экономическая, в том числе монетарная (даже в первую очередь монетарная) политика американского правительства.
Абсолютно согласен То, что на протяжении 6 лет курс держится на уровне 27.0+-7% ни к чему хорошему не приведет По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32
ЧИА написав:Абсолютно согласен То, что на протяжении 6 лет курс держится на уровне 27.0+-7% ни к чему хорошему не приведет По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32
А що в США або Євросоюзі інфляції немає? Девальвація не має бути більшою за різницю інфляції цін на товари. Послуги - то таке.
ЧИА написав: Абсолютно согласен То, что на протяжении 6 лет курс держится на уровне 27.0+-7% ни к чему хорошему не приведет По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32
Мы на эмоциях после 14-го слишком далеко улетели. Даже увеличение в последнее время денежной массы не позволяет идти с плавной девальвацией.
Искатель написав:У меня назрел вопрос. Если гривна сейчас - the best of the best и делает одной левой доллар... Почему к нам не выстраиваются очереди иностранцев с одной целью: вложиться (или правильнее будет "влоШиться") в самую твердую из мировых валют по версии 2021 года? Где нерезиденты? Почему, если все так чудесно, у нас поднимают, а не понижают ставку?
И самое главное: что кому-то из присутствующих дало укрепление гривны, кроме самого факта, что "некто сидящий в долларе - влетел, а я нет"? Смотрю, как тут некоторые с пеной у рта и улыбкой до ушей каждый день расписывают все прелести бытия. Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле? Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...
Мне это даёт возможность прикупить пару штук подешевле.Ну и отдохнуть подешевле.
Первый написав:вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?
Немає ніякої проблем зараз просто обмежується виробництво. За обмеження ніхто сплачувати не збирається. Зате при найгіршій погоді виробництво все одно буде ненульовим, а суттєвим. Саме ВДЕ (ну і звісно базова атомна генерація + Укргідроенерго) скоріш за все дозволять Україні пройти енергетичну кризу в Європі, створену Путіним, без особливих збитків та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення.
Кризис в первую очередь устроили сами европейцы отказавшись от долговременных контрактов в пользу спотовых цен. Кстати,Газпром в этом году скорее всего установит новый рекорд по обьемам газа поставленного в Европу и пользуясь ситуацией отобьет все уплаченные ранее штрафы, а вот почему поставки "дешевого" СПГ из США и Катара сократились, очень интересно ...