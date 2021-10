Искатель написав:

У меня назрел вопрос.Если гривна сейчас - the best of the best и делает одной левой доллар... Почему к нам не выстраиваются очереди иностранцев с одной целью: вложиться (или правильнее будет "влоШиться") в самую твердую из мировых валют по версии 2021 года? Где нерезиденты?Почему, если все так чудесно, у нас поднимают, а не понижают ставку?И самое главное: что кому-то из присутствующих дало укрепление гривны, кроме самого факта, что "некто сидящий в долларе - влетел, а я нет"? Смотрю, как тут некоторые с пеной у рта и улыбкой до ушей каждый день расписывают все прелести бытия.Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле?Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...