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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 10:01
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Ірина_
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:04
ЧИА написав:
По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год
Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32
это при условии, что 6 лет назад курс был строго экономически обоснованным. Что совсем не факт.
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juristkostya
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Пон 27 вер, 2021 16:23
Ой+
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