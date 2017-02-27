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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8369837083718372

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 69
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
16%
11
26,50-27,00
30%
21
27,00-27,50
30%
21
27,50-28,00
9%
6
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
4
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:01

Глобальный мировой кризис. Потери экономики в случае нового локдауна. Курс гривны к концу года
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год
Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32

это при условии, что 6 лет назад курс был строго экономически обоснованным. Что совсем не факт.
juristkostya
 
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  #<1 ... 8369837083718372
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