Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Первый написав:вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?
Немає ніякої проблем зараз просто обмежується виробництво. За обмеження ніхто сплачувати не збирається. Зате при найгіршій погоді виробництво все одно буде ненульовим, а суттєвим. Саме ВДЕ (ну і звісно базова атомна генерація + Укргідроенерго) скоріш за все дозволять Україні пройти енергетичну кризу в Європі, створену Путіним, без особливих збитків та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення.
як зелена генерація з тарифом до 7 грн за квт дозволяє без особливих збитків пройти кризу та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення?
ps зараз виробництво не обмежується. обмежувалося сонце. сонця зимою майже не має. за обмеження сплачується. ви взагалі не в матеріалі
orest написав:П.С. Оце вони зараз лікті кусають, що вкладалися не в розвиток видобутку нафти-газу з отриманих на халяву родовищ, а вкладалися в сонячні батареї
А разве они хоть чтото вкладывали? Все это в кредит покупались, под гарантии государства, да еще и с преференциями по налогам. А выплачивается кредит за счет зеленого тарифа, т.е. из госбюджета и кармана пересичных в виде безумных тарифов. Было бы вообще удивительно, если бы они хоть чтото вкладывали или строили. Говорят у них принцип - ничего не вкладывать в отжатые предприятия и бизнес, а доить их в ноль, пока не развалятся, после чего повесить долги на шею государству и умыть руки.
Учитывая, что газ добывается по 1 гривне, а продается по 8-20 грн, основной доход газовым баронам идет в гривне. А значит выгоды им от дорогого доллара нет - меньше смогут валюты за границу вывести. Вот в этом очевидно и причина дорогой гривны по отношению к доллару. Если ситуация с газом изменится то и курс низким держать уже не будут.
Пересичным дорогая гривна ничего кроме убытков и проблем не приносит. Т.к. цены на местном рынке растут как на дрожжах, независимо от того в какой валюте их считать. Об этом уже выше писали.
Первый написав:вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?
Немає ніякої проблем зараз просто обмежується виробництво. За обмеження ніхто сплачувати не збирається. Зате при найгіршій погоді виробництво все одно буде ненульовим, а суттєвим. Саме ВДЕ (ну і звісно базова атомна генерація + Укргідроенерго) скоріш за все дозволять Україні пройти енергетичну кризу в Європі, створену Путіним, без особливих збитків та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення.
Кризис в первую очередь устроили сами европейцы отказавшись от долговременных контрактов в пользу спотовых цен. Кстати,Газпром в этом году скорее всего установит новый рекорд по обьемам газа поставленного в Европу и пользуясь ситуацией отобьет все уплаченные ранее штрафы, а вот почему поставки "дешевого" СПГ из США и Катара сократились, очень интересно ...
Про це свідчать дані, оприлюднені європейській біржі ICE. Під час торгів 7 жовтня котирування знижувалися до рівня нижче 1100 доларів за тисячу кубометрів.
Зокрема, станом на ранок ф’ючерсний контракт на листопад поставку однієї мегават-години газу на нідерландський хаб TTF коштував 90 євро. Відтак тисяча кубометрів блакитного палива коштувала 1095 доларів.
Биржевая цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В течение недели топливо торговалось выше этой отметки.
Об этом сообщает Скептик со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
Сообщается, что цена на газ продолжает снижаться и по состоянию на 10:30 по киевскому времени опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В ходе сегодняшних итогов цена уже опускалась до 973 долларов.