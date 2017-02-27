Искатель написав:У меня назрел вопрос. Если гривна сейчас - the best of the best и делает одной левой доллар... Почему к нам не выстраиваются очереди иностранцев с одной целью: вложиться (или правильнее будет "влоШиться") в самую твердую из мировых валют по версии 2021 года? Где нерезиденты? Почему, если все так чудесно, у нас поднимают, а не понижают ставку?
И самое главное: что кому-то из присутствующих дало укрепление гривны, кроме самого факта, что "некто сидящий в долларе - влетел, а я нет"? Смотрю, как тут некоторые с пеной у рта и улыбкой до ушей каждый день расписывают все прелести бытия. Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле? Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...
Мне это даёт возможность прикупить пару штук подешевле.Ну и отдохнуть подешевле.
Отыграв вечерний подскок Рыжика, открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С самого утра НБУ вышел с заградительной интервенцией на уровне ниже текущего. Не вполне понятно, успел ли он незаметно для участников рынка взять дежурную пятерку еще раньше, или это новое слово в тактике интервенций? Не попив даже чаю, сразу стали медленно опускаться и за 40 минут прошли 2 копейки. До забора НБУ не дошли. После небольшой паузы, около 11 развернулись и выросли на 1.5 копейки. Около 12 опустились на полкопейки. В мире доллар совершает размашистые колебания с легкой общей тенденцией к снижению. Справочный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400, что на копейку иже открытия.
НБУ вчера купил на МБ 5 млн. Позавчера ТОМом не выкупал. Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет перетока в казначейство. Сгладило эффект уменьшение объема суточных сертификатов. Остальные факторы не превышали млрд.
Во вторник объем МБ вырос с 545.7 до весьма внушительных 705.6 млн. Чистый спрос составил около 660 млн, что тоже не мало. Клиентские обороты также выросли, предложение существенно превышало спрос. Это превышение было намного больше размера интервенции, часть излишнего предложения переварили банки.
НБУ написав:Станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 705,2 млн дол. США. У вересні вони зменшилися на 9,2% з огляду на проходження періоду пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
akido написав:Но поскольку мудрый нарид любит ходить по граблям, 2008 и 2014 будут повторяться и далее.
в чистом виде повторения не будет, поскольку тогда было жёсткое административное удержание курса. Чего мы уже несколько лет не видим. И вообще, валютное законодательство сейчас на три головы либеральнее. Поэтому, да, ожидать девала можно, но во всяком случае не скачкообразного, а сравнительно плавного.