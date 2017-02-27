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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8363836483658366>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 69
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
16%
11
26,50-27,00
30%
21
27,00-27,50
30%
21
27,50-28,00
9%
6
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
4
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:22

  Aps написав:Мы на эмоциях после 14-го слишком далеко улетели. Даже увеличение в последнее время денежной массы не позволяет идти с плавной девальвацией.

Правильно говоришь нужно вернутся назад в 2014 и отработать
26.31

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:36

  Искатель написав:У меня назрел вопрос.
Если гривна сейчас - the best of the best и делает одной левой доллар... Почему к нам не выстраиваются очереди иностранцев с одной целью: вложиться (или правильнее будет "влоШиться") в самую твердую из мировых валют по версии 2021 года? Где нерезиденты?
Почему, если все так чудесно, у нас поднимают, а не понижают ставку?

И самое главное: что кому-то из присутствующих дало укрепление гривны, кроме самого факта, что "некто сидящий в долларе - влетел, а я нет"? Смотрю, как тут некоторые с пеной у рта и улыбкой до ушей каждый день расписывают все прелести бытия.
Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле?
Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...

Мне это даёт возможность прикупить пару штук подешевле.Ну и отдохнуть подешевле.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:01

Глобальный мировой кризис. Потери экономики в случае нового локдауна. Курс гривны к концу года
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год
Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32

это при условии, что 6 лет назад курс был строго экономически обоснованным. Что совсем не факт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:43

  Ірина_ написав:Глобальный мировой кризис. Потери экономики в случае нового локдауна. Курс гривны к концу года

Козырь дал прогноз на декабрь 27.10

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:56

  sani_2012 написав:Козырь дал прогноз на декабрь 27.10

26.30 ( нал )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:17

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.10.2021..................26,3262
Доллар потерял около 2.5 копеек.

МКГ*............7.3706............7.3763...........+0.08%

Отыграв вечерний подскок Рыжика, открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С самого утра НБУ вышел с заградительной интервенцией на уровне ниже текущего. Не вполне понятно, успел ли он незаметно для участников рынка взять дежурную пятерку еще раньше, или это новое слово в тактике интервенций? Не попив даже чаю, сразу стали медленно опускаться и за 40 минут прошли 2 копейки. До забора НБУ не дошли. После небольшой паузы, около 11 развернулись и выросли на 1.5 копейки. Около 12 опустились на полкопейки.
В мире доллар совершает размашистые колебания с легкой общей тенденцией к снижению.
Справочный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400, что на копейку иже открытия.

НБУ вчера купил на МБ 5 млн. Позавчера ТОМом не выкупал.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет перетока в казначейство. Сгладило эффект уменьшение объема суточных сертификатов. Остальные факторы не превышали млрд.

Во вторник объем МБ вырос с 545.7 до весьма внушительных 705.6 млн. Чистый спрос составил около 660 млн, что тоже не мало. Клиентские обороты также выросли, предложение существенно превышало спрос. Это превышение было намного больше размера интервенции, часть излишнего предложения переварили банки.

Опубликованы данные о резервах:
НБУ написав:Станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 705,2 млн дол. США. У вересні вони зменшилися на 9,2% з огляду на проходження періоду пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави.


* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:31

  juristkostya написав:
  ЧИА написав:По нормальному, курс должен плавно расти на % средний между учетной ставкой и % депозитов в банках, т.е. примерно на 4-5% в год
Т.е. сейчас должен быть где-то на уровне 30-32

это при условии, что 6 лет назад курс был строго экономически обоснованным. Что совсем не факт.

Не хотите 6 лет, возьмите другой интервал. Вот индексы инфляции с 2000 года (причем официальные, реальные часто были существенно выше)
https://bankchart.com.ua/spravochniki/i ... tion_index

Вот калькулятор инфляции США
https://www.usinflationcalculator.com/

Например, на интервале 2000-2021
Курс USD/UAH 2000г - 5.50
Инфляция USA - 60%
Инфляция UA - 947%
Паритетный курс USD/UAH должен равняться 32.56

Но поскольку мудрый нарид любит ходить по граблям, 2008 и 2014 будут повторяться и далее.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Но поскольку мудрый нарид любит ходить по граблям, 2008 и 2014 будут повторяться и далее.
в чистом виде повторения не будет, поскольку тогда было жёсткое административное удержание курса. Чего мы уже несколько лет не видим. И вообще, валютное законодательство сейчас на три головы либеральнее. Поэтому, да, ожидать девала можно, но во всяком случае не скачкообразного, а сравнительно плавного.
juristkostya
 
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