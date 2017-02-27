Додано: Чет 07 жов, 2021 11:24

НБУ написав: Станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 705,2 млн дол. США. У вересні вони зменшилися на 9,2% з огляду на проходження періоду пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0007.10.2021..................Доллар потерял около 2.5 копеек.МКГ*............7.3706............7.3763...........Отыграв вечерний подскок Рыжика, открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С самого утра НБУ вышел с заградительной интервенцией на уровне ниже текущего. Не вполне понятно, успел ли он незаметно для участников рынка взять дежурную пятерку еще раньше, или это новое слово в тактике интервенций? Не попив даже чаю, сразу стали медленно опускаться и за 40 минут прошли 2 копейки. До забора НБУ не дошли. После небольшой паузы, около 11 развернулись и выросли на 1.5 копейки. Около 12 опустились на полкопейки.В мире доллар совершает размашистые колебания с легкой общей тенденцией к снижению.Справочный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400, что на копейку иже открытия.НБУ вчера купил на МБ 5 млн. Позавчера ТОМом не выкупал.Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет перетока в казначейство. Сгладило эффект уменьшение объема суточных сертификатов. Остальные факторы не превышали млрд.Во вторник объем МБ вырос с 545.7 до весьма внушительных 705.6 млн. Чистый спрос составил около 660 млн, что тоже не мало. Клиентские обороты также выросли, предложение существенно превышало спрос. Это превышение было намного больше размера интервенции, часть излишнего предложения переварили банки.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.