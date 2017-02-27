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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8363836483658366

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 69
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
16%
11
26,50-27,00
30%
21
27,00-27,50
30%
21
27,50-28,00
9%
6
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
4
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:40

  akido написав:Например, на интервале 2000-2021
Курс USD/UAH 2000г - 5.50
Инфляция USA - 60%
Инфляция UA - 947%
Паритетный курс USD/UAH должен равняться 32.56

Но поскольку мудрый нарид любит ходить по граблям, 2008 и 2014 будут повторяться и далее.

В АТБ на полках все больше импорта - печенье, конфеты, шоколадки, макароны, сыры, вина, консервация.

Еще немного курсу укрепиться и останется только скоропортящийся продукт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:55

  Zebra написав:В АТБ на полках все больше импорта - печенье, конфеты, шоколадки, макароны, сыры, вина, консервация.

Еще немного курсу укрепиться и останется только скоропортящийся продукт.


Притом, что АТБ - это дискаунтер. В более дорогих сетях доля иностранных продуктов еще выше.

Я поднимаю проблему потребительского импорта с осени 2019-го, когда ревальвация ударила по локальному производителю безо всяких кризисов, на волне продолжающегося роста спроса.

Наши товары продаются только тогда, когда имеют ценовое преимущество перед более качественными европейскими. Если с помощью курса это ценовое преимущество ликвидируется, то внутреннее производство неизбежно падает. А за ним падает и занятость. Теряется экспертиза и сужается (примитивизируется) товарный ассортимент...

  Igneus написав:О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно.
А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит.
Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?


В таком случае мир ждет несколько лет стагфляции, по выходу из которой будет все та же рецессия
zРадио
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