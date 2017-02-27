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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:40
akido написав:
Например, на интервале 2000-2021
Курс USD/UAH 2000г - 5.50
Инфляция USA - 60%
Инфляция UA - 947%
Паритетный курс USD/UAH должен равняться 32.56
Но поскольку мудрый нарид любит ходить по граблям, 2008 и 2014 будут повторяться и далее.
В АТБ на полках все больше импорта - печенье, конфеты, шоколадки, макароны, сыры, вина, консервация.
Еще немного курсу укрепиться и останется только скоропортящийся продукт.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:55
Zebra написав:
В АТБ на полках все больше импорта - печенье, конфеты, шоколадки, макароны, сыры, вина, консервация.
Еще немного курсу укрепиться и останется только скоропортящийся продукт.
Притом, что АТБ - это дискаунтер. В более дорогих сетях доля иностранных продуктов еще выше.
Я поднимаю проблему потребительского импорта с осени 2019-го, когда ревальвация ударила по локальному производителю безо всяких кризисов, на волне продолжающегося роста спроса.
Наши товары продаются только тогда, когда имеют ценовое преимущество перед более качественными европейскими. Если с помощью курса это ценовое преимущество ликвидируется, то внутреннее производство неизбежно падает. А за ним падает и занятость. Теряется экспертиза и сужается (примитивизируется) товарный ассортимент...
Igneus написав:
О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно.
А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит.
Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?
В таком случае мир ждет несколько лет стагфляции, по выходу из которой будет все та же рецессия
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