Igneus написав:

О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно.А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит.Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?