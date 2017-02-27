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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8363836483658366

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 72
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
17%
12
26,50-27,00
29%
21
27,00-27,50
29%
21
27,50-28,00
11%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:55

  Zebra написав:В АТБ на полках все больше импорта - печенье, конфеты, шоколадки, макароны, сыры, вина, консервация.

Еще немного курсу укрепиться и останется только скоропортящийся продукт.


Притом, что АТБ - это дискаунтер. В более дорогих сетях доля иностранных продуктов еще выше.

Я поднимаю проблему потребительского импорта с осени 2019-го, когда ревальвация ударила по локальному производителю безо всяких кризисов, на волне продолжающегося роста спроса.

Наши товары продаются только тогда, когда имеют ценовое преимущество перед более качественными европейскими. Если с помощью курса это ценовое преимущество ликвидируется, то внутреннее производство неизбежно падает. А за ним падает и занятость. Теряется экспертиза и сужается (примитивизируется) товарный ассортимент...

  Igneus написав:О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно.
А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит.
Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?


В таком случае мир ждет несколько лет стагфляции, по выходу из которой будет все та же рецессия
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:05

  zРадио написав:Я поднимаю проблему потребительского импорта с осени 2019-го, когда ревальвация ударила по локальному производителю безо всяких кризисов, на волне продолжающегося роста спроса.

Наши товары продаются только тогда, когда имеют ценовое преимущество перед более качественными европейскими. Если с помощью курса это ценовое преимущество ликвидируется, то внутреннее производство неизбежно падает. А за ним падает и занятость. Теряется экспертиза и сужается (примитивизируется) товарный ассортимент...

Товарный ассортимент уже сузился, это стало заметно невооруженным глазом. Но т.к. доходы нарида не успевают расти вслед за инфляцией, то он вынужден отказаться от части качественного продукта в пользу дешевого суррогата.

Это ударяет по импорту в первую очередь и сглаживает перекос. Таким образом можно стагнировать достаточно долго за счет постепенного обнищания и одичания.
Пока однажды в окно не влетает черная жаба.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:15

  juristkostya написав:
  akido написав:Но поскольку мудрый нарид любит ходить по граблям, 2008 и 2014 будут повторяться и далее.
в чистом виде повторения не будет, поскольку тогда было жёсткое административное удержание курса. Чего мы уже несколько лет не видим. И вообще, валютное законодательство сейчас на три головы либеральнее. Поэтому, да, ожидать девала можно, но во всяком случае не скачкообразного, а сравнительно плавного.

а якщо нерези побіжать як олені із ОВДП?
а якщо населення почне штурмувати банки та обмінки?
а самальоти з готівкою не підлітатимуть, бо логістична криза?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:18

  akido написав:
  zРадио написав:Я поднимаю проблему потребительского импорта с осени 2019-го, когда ревальвация ударила по локальному производителю безо всяких кризисов, на волне продолжающегося роста спроса.

Наши товары продаются только тогда, когда имеют ценовое преимущество перед более качественными европейскими. Если с помощью курса это ценовое преимущество ликвидируется, то внутреннее производство неизбежно падает. А за ним падает и занятость. Теряется экспертиза и сужается (примитивизируется) товарный ассортимент...

Товарный ассортимент уже сузился, это стало заметно невооруженным глазом. Но т.к. доходы нарида не успевают расти вслед за инфляцией, то он вынужден отказаться от части качественного продукта в пользу дешевого суррогата.

Это ударяет по импорту в первую очередь и сглаживает перекос. Таким образом можно стагнировать достаточно долго за счет постепенного обнищания и одичания.
Пока однажды в окно не влетает черная жаба.

так стогніруєм від кінця 2019, і так стогніруєм, що ВВП ще підріс до рівня 2019, про рівень ВВП 2007 або 2013 навіть і нема поки що мови
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:В АТБ на полках все больше импорта - печенье, конфеты, шоколадки, макароны, сыры, вина, консервация.


не дуже то й правда, АТБ молодці - вони продукують власний продукт, молоко, кефір, шоколад, каші, крупи і купу іншого
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:24

  akido написав:Товарный ассортимент уже сузился, это стало заметно невооруженным глазом. Но т.к. доходы нарида не успевают расти вслед за инфляцией, то он вынужден отказаться от части качественного продукта в пользу дешевого суррогата.

Это ударяет по импорту в первую очередь и сглаживает перекос. Таким образом можно стагнировать достаточно долго за счет постепенного обнищания и одичания.
Пока однажды в окно не влетает черная жаба.


Ну, справедливости ради, по итогам 8 месяцев реальные доходы выше прошлогодних - т.е. номинальные выросли сильнее инфляции. Но плохая новость в том, что инфляция в связи с ростом энергетической составляющей ускоряется, а динамика номинальных доходов за счет замедления производства - напротив, снижается. В итоге с зимы рискуем увидеть падение реальных доходов, т.е. ее величество стагфляцию

  greenozon написав:не дуже то й правда, АТБ молодці - вони продукують власний продукт, молоко, кефір, шоколад, каші, крупи і купу іншого


Под private label тоже начинает появляться импорт. Пока в целом для рынка это экзотика, но, например, у Metro можно встретить все чаще и чаще
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:27

  greenozon написав:
  Zebra написав:В АТБ на полках все больше импорта - печенье, конфеты, шоколадки, макароны, сыры, вина, консервация.


не дуже то й правда, АТБ молодці - вони продукують власний продукт, молоко, кефір, шоколад, каші, крупи і купу іншого

половина їхнього власного продукту - це імпорт під маркою DeLuxe F&G Selected

інших виробників більш якісної продукції вони замінюють поступово імпортом
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:37

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  akido написав:Но поскольку мудрый нарид любит ходить по граблям, 2008 и 2014 будут повторяться и далее.
в чистом виде повторения не будет, поскольку тогда было жёсткое административное удержание курса. Чего мы уже несколько лет не видим. И вообще, валютное законодательство сейчас на три головы либеральнее. Поэтому, да, ожидать девала можно, но во всяком случае не скачкообразного, а сравнительно плавного.

а якщо нерези побіжать як олені із ОВДП?
а якщо населення почне штурмувати банки та обмінки?
а самальоти з готівкою не підлітатимуть, бо логістична криза?

огромное количество независимых игроков + куча доступных инструментов для работы с безналичной валютой "размажут" во времени как всплеск, так и падение спроса, мне кажется, это очевидно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:00

Сегодня день прогнозистов : Кухар дал прогноз 25.00 за $
Кто ж круче козырь или Кухар ???

*Відправлено з Чату
sani_2012
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