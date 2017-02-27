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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8364836583668367

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 74
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
16%
12
26,50-27,00
31%
23
27,00-27,50
28%
21
27,50-28,00
11%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:02

  alex10 написав:Влітку вже було і 24 і "100%па26"... правда - від інших прогнозистів

Так почему ещё не там ??? ( наверно все ждут SP500 на 4550 )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:06

  sani_2012 написав:Сегодня день прогнозистов : Кухар дал прогноз 25.00 за $
Кто ж круче козырь или Кухар ???

*Відправлено з Чату

Прогнози - це діло не хитре.
Давати прогнози це невдячна справа, адже деякі фактори які суттєво впливають на прогноз прорахувати не можливо. Яким чином можна відповідати за те, що ти не в стані контролювати?
При тому всьому ринок прогнозів існує, адже тобі дають можливість за гроші купити трішки уявного спокою або поставити плани/цілі на майбутнє.

А Кухар цікавий. Пише, що НБУ поміняв тактику і це вплинуло на прогноз. Але я щось не чув, щоб після зміни розміру інтервенцій НБУ із 20 до 5 млн Кухар відреагував на це і сказав, що це матиме наслідки. Аналогічно і по газу. Він же ж не один тиждень дорожчає. Зараз його слова виглядають як розбір матчу. Чому наша команда програла.

Ось вам мій безплатний прогноз: Якщо піде вгору, то долар буде дорожчати, а якщо вниз то дешевшати. Користуйтесь на здоров'я та не хворійте! :-)
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:12

  Realist написав:Прогнози - це діло не хитре. Давати прогнози це невдячна справа, адже деякі фактори які суттєво впливають на прогноз прорахувати не можливо. Яким чином можна відповідати за те, що ти не в стані контролювати? При тому всьому ринок прогнозів існує, адже тобі дають можливість за гроші купити трішки уявного спокою або поставити плани/цілі на майбутнє. А Кухар цікавий. Пише, що НБУ поміняв тактику і це вплинуло на прогноз. Але я щось не чув, щоб Кухар відреагував на це і сказав, що це матиме наслі

Ну как говориться : время покажет или рассудит ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мій прогноз - графік піде праворуч
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У вересні поточного року офіційні резерви України зменшилися на 9,2% з огляду на проходження країни періоду пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави, йдеться у повідомленні Нацбанку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:23

  zРадио написав:Ну, справедливости ради, по итогам 8 месяцев реальные доходы выше прошлогодних - т.е. номинальные выросли сильнее инфляции.

Для того чтобы с этим согласиться нужно
а) уверовать, что инфляция в этом году не превышает 10%
б) забыть что уровень невыплаченных зарплат вырос на 1 млрд
в) считать, что средняя температура по больнице верно отражает состояние пациентов
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:25

  Faceless написав:Мій прогноз - графік піде праворуч

Занотував :-).

Панове, зверніть увагу на оберти на МБ, та на об'єми викупу валюти НБУ. При таких об'ємах такі малі інтервенції свідчать, що валюту активно викуповують учасники ринку. Наш тренд зараз пояснюється виключно вищою ніж зазвичай пропозицією валюти. Тобто попит сталий практично постійно. І як тільки ця надлишкова пропозиція хоч трішки зменшиться, ми відразу побачимо це на графіках.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  Faceless написав:Мій прогноз - графік піде праворуч

Занотував :-).

Панове, зверніть увагу на оберти на МБ, та на об'єми викупу валюти НБУ. При таких об'ємах такі малі інтервенції свідчать, що валюту активно викуповують учасники ринку. Наш тренд зараз пояснюється виключно вищою ніж зазвичай пропозицією валюти. Тобто попит сталий практично постійно. І як тільки ця надлишкова пропозиція хоч трішки зменшиться, ми відразу побачимо це на графіках.
А Вы не рассматриваете вариант, что экспортёры по уши в долларе, но продают его только по крайней необходимости? И только по этому, и благодаря НБУ конечно, мы не падаем ещё быстрее. Т.е. если возникнет перекос на рынке, они без проблем нальют ещё больше.
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:52

  funky77 написав:А Вы не рассматриваете вариант, что экспортёры по уши в долларе, но продают его только по крайней необходимости?

Звичайно. Саме так і є.
  funky77 написав: И только по этому, и благодаря НБУ конечно, мы не падаем ещё быстрее. Т.е. если возникнет перекос на рынке, они без проблем нальют ещё больше.

Ага, екпортери будуть наливати додатково на висхідному тренді, щоб долар не ріс і вони отримали менше гривні. Щось у вас не так із логічними висновками.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:56

За крок до перевороту думок©

  alex10 написав:
  sani_2012 написав:Сегодня день прогнозистов : Кухар дал прогноз 25.00 за $
Кто ж круче козырь или Кухар ???

*Відправлено з Чату

Влітку вже було і 24 і "100%па26"... правда - від інших прогнозистів

Просто, вони наш форум почитують ;)
Навіть, не те що почитують, а конкретно відслідковують прогнози Успіха! :lol:
  Успіх написав:
  yama написав:Даєш 23,5 під Ялиночку

Цього року нижче 25,00(двадцять п'ять) не опустимося.
Можу більш точніший/конкретніший дати прогноз, але тут ніхто таке не цінить.
Тому, достатньо і цього ;)
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