Так почему ещё не там ??? ( наверно все ждут SP500 на 4550 )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:02
Так почему ещё не там ??? ( наверно все ждут SP500 на 4550 )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:06
Прогнози - це діло не хитре.
Давати прогнози це невдячна справа, адже деякі фактори які суттєво впливають на прогноз прорахувати не можливо. Яким чином можна відповідати за те, що ти не в стані контролювати?
При тому всьому ринок прогнозів існує, адже тобі дають можливість за гроші купити трішки уявного спокою або поставити плани/цілі на майбутнє.
А Кухар цікавий. Пише, що НБУ поміняв тактику і це вплинуло на прогноз. Але я щось не чув, щоб після зміни розміру інтервенцій НБУ із 20 до 5 млн Кухар відреагував на це і сказав, що це матиме наслідки. Аналогічно і по газу. Він же ж не один тиждень дорожчає. Зараз його слова виглядають як розбір матчу. Чому наша команда програла.
Ось вам мій безплатний прогноз: Якщо піде вгору, то долар буде дорожчати, а якщо вниз то дешевшати. Користуйтесь на здоров'я та не хворійте!
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:12
Ну как говориться : время покажет или рассудит ...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мій прогноз - графік піде праворуч
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У вересні поточного року офіційні резерви України зменшилися на 9,2% з огляду на проходження країни періоду пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави, йдеться у повідомленні Нацбанку.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:23
Для того чтобы с этим согласиться нужно
а) уверовать, что инфляция в этом году не превышает 10%
б) забыть что уровень невыплаченных зарплат вырос на 1 млрд
в) считать, что средняя температура по больнице верно отражает состояние пациентов
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:25
Занотував .
Панове, зверніть увагу на оберти на МБ, та на об'єми викупу валюти НБУ. При таких об'ємах такі малі інтервенції свідчать, що валюту активно викуповують учасники ринку. Наш тренд зараз пояснюється виключно вищою ніж зазвичай пропозицією валюти. Тобто попит сталий практично постійно. І як тільки ця надлишкова пропозиція хоч трішки зменшиться, ми відразу побачимо це на графіках.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Вы не рассматриваете вариант, что экспортёры по уши в долларе, но продают его только по крайней необходимости? И только по этому, и благодаря НБУ конечно, мы не падаем ещё быстрее. Т.е. если возникнет перекос на рынке, они без проблем нальют ещё больше.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:52
Звичайно. Саме так і є.
Ага, екпортери будуть наливати додатково на висхідному тренді, щоб долар не ріс і вони отримали менше гривні. Щось у вас не так із логічними висновками.
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:05
а) альтернативных оценок просто не имеется. Согласитесь, глазомером по собственным чекам вы не получите более точный результат, чем у Госстата. Думаю, личные ощущения инфляции выше реальной, потому что мы все невольно к фактической добавляем еще и ожидаемую. А ожидаемая на фоне взлета цен на энергию сейчас запредельная
б) не спорю, плюс еще нужно брать во внимание динамику количества работающих, а она негативная все время коронакризиса, кроме последнего квартала
в) медианная зарплата ниже средней почти на 30% - знаю и сам об этом говорю. Это тенденция не последнего года, а последних 4-5 лет. Связана, вероятно, с появлением высоких и сверхвысоких зарплат в госсекторе, обеспечивающем более половины прироста общенационального ФОТа. В бизнесе динамика зарплат скромнее. На объеме потребления, тем не менее, эти детали отражаются нематериально - люди с высокими доходами тратят много, с низкими - мало. Никаких парадоксов
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