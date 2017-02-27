Додано: Чет 07 жов, 2021 15:16

sani_2012 написав: Козырь дал прогноз на декабрь 27.10 Козырь дал прогноз на декабрь 27.10

sani_2012 написав: Сегодня день прогнозистов : Кухар дал прогноз 25.00 за $

Кто ж круче козырь или Кухар ??? Сегодня день прогнозистов : Кухар дал прогноз 25.00 за $Кто ж круче козырь или Кухар ???

Realist написав: Панове, зверніть увагу на оберти на МБ, та на об'єми викупу валюти НБУ. При таких об'ємах такі малі інтервенції свідчать, що валюту активно викуповують учасники ринку. Наш тренд зараз пояснюється виключно вищою ніж зазвичай пропозицією валюти. Тобто попит сталий практично постійно. І як тільки ця надлишкова пропозиція хоч трішки зменшиться, ми відразу побачимо це на графіках. Панове, зверніть увагу на оберти на МБ, та на об'єми викупу валюти НБУ. При таких об'ємах такі малі інтервенції свідчать, що валюту активно викуповують учасники ринку. Наш тренд зараз пояснюється виключно вищою ніж зазвичай пропозицією валюти. Тобто попит сталий практично постійно. І як тільки ця надлишкова пропозиція хоч трішки зменшиться, ми відразу побачимо це на графіках.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................07.10.2021............08.10.2021дата розрахунку................06.10.2021.............07.10.2021Євро...................................30,4135..................30,4378...+0.08%Долар США........................26,3503.....................-0.07%После полудня доллар отыграл около половины копейки.Отыграв вечерний подскок Рыжика, открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С самого утра НБУ вышел с заградительной интервенцией на уровне ниже текущего. Не вполне понятно, успел ли он незаметно для участников рынка взять дежурную пятерку еще раньше, или это новое слово в тактике интервенций? Не попив даже чаю, сразу стали медленно опускаться и за 40 минут прошли 2 копейки. До забора НБУ не дошли. После небольшой паузы, около 11 развернулись и выросли на 1.5 копейки. Около 12 опустились на полкопейки.В мире доллар совершает размашистые колебания с легкой общей тенденцией к снижению.Справочный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400, что на копейку иже открытия.Перед обедом выросли на копейку. После обеда выросли еще на полкопейки, чуть постояли и пошли вниз. К 15-30 опустились на 2.5 копейки.Поведение доллара в мире не изменилось.Официальный курс встретили котировками 26.3100 - 26.3300. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия. Вся динамика активной части сессии уложилась в 2.5 копейки.Полный штиль.Этот день в истории:2020 - 28.3240 (-4) -1992019 - 24.8676 (+25) +1472018 - 28.0848 (-9)2017 - 26.7399 (-6)А я вот сейчас дам прогноз 26.05 и точно окажусь круче одного из них, а если курс попадет в диапазон 25.53 - 26.57, окажусь круче обоихМалый объем интервенций при больших оборотах МБ говорит об относительном равновесии спроса и предложения. Т.е. излишек есть и там, и там, а какой из них уменьшится первым, сказать тяжело. Другое дело, что перекосы клиентских спроса и предложения случаются регулярно, но банки в последнее время очень хорошо сглаживают эти перекосы собственными спекуляциями, почти не оставляя работы регулятору.