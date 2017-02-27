funky77 написав:А Вы не рассматриваете вариант, что экспортёры по уши в долларе, но продают его только по крайней необходимости?
Звичайно. Саме так і є.
funky77 написав: И только по этому, и благодаря НБУ конечно, мы не падаем ещё быстрее. Т.е. если возникнет перекос на рынке, они без проблем нальют ещё больше.
Ага, екпортери будуть наливати додатково на висхідному тренді, щоб долар не ріс і вони отримали менше гривні. Щось у вас не так із логічними висновками.
Имелось ввиду не то что они начнут больше наливать, а то что никак не смогут придержать валюту для обеспечения пресловутой "ракеты". Посмотрите на МБ, они с июля кроме пары дней в конце августе не смогли устроить рост даже на пару дней. Чуть вверх, и сразу начинается распродажа, которая толкает рынок ещё ниже. Я поэтому и думаю, что никакой там "сжатой пружины" нет
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................07.10.2021............08.10.2021 дата розрахунку................06.10.2021.............07.10.2021 Євро...................................30,4135..................30,4378...+0.08% Долар США........................26,3503..................26,3314...-0.07% После полудня доллар отыграл около половины копейки.
Отыграв вечерний подскок Рыжика, открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С самого утра НБУ вышел с заградительной интервенцией на уровне ниже текущего. Не вполне понятно, успел ли он незаметно для участников рынка взять дежурную пятерку еще раньше, или это новое слово в тактике интервенций? Не попив даже чаю, сразу стали медленно опускаться и за 40 минут прошли 2 копейки. До забора НБУ не дошли. После небольшой паузы, около 11 развернулись и выросли на 1.5 копейки. Около 12 опустились на полкопейки. В мире доллар совершает размашистые колебания с легкой общей тенденцией к снижению. Справочный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400, что на копейку иже открытия. Перед обедом выросли на копейку. После обеда выросли еще на полкопейки, чуть постояли и пошли вниз. К 15-30 опустились на 2.5 копейки. Поведение доллара в мире не изменилось. Официальный курс встретили котировками 26.3100 - 26.3300. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия. Вся динамика активной части сессии уложилась в 2.5 копейки. Полный штиль.
Этот день в истории: 2020 - 28.3240 (-4) -199 2019 - 24.8676 (+25) +147
2018 - 28.0848 (-9) 2017 - 26.7399 (-6)
sani_2012 написав:Козырь дал прогноз на декабрь 27.10
sani_2012 написав:Сегодня день прогнозистов : Кухар дал прогноз 25.00 за $ Кто ж круче козырь или Кухар ???
А я вот сейчас дам прогноз 26.05 и точно окажусь круче одного из них, а если курс попадет в диапазон 25.53 - 26.57, окажусь круче обоих
Realist написав:Панове, зверніть увагу на оберти на МБ, та на об'єми викупу валюти НБУ. При таких об'ємах такі малі інтервенції свідчать, що валюту активно викуповують учасники ринку. Наш тренд зараз пояснюється виключно вищою ніж зазвичай пропозицією валюти. Тобто попит сталий практично постійно. І як тільки ця надлишкова пропозиція хоч трішки зменшиться, ми відразу побачимо це на графіках.
Малый объем интервенций при больших оборотах МБ говорит об относительном равновесии спроса и предложения. Т.е. излишек есть и там, и там, а какой из них уменьшится первым, сказать тяжело. Другое дело, что перекосы клиентских спроса и предложения случаются регулярно, но банки в последнее время очень хорошо сглаживают эти перекосы собственными спекуляциями, почти не оставляя работы регулятору.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................07.10.2021............08.10.2021 дата розрахунку................06.10.2021.............07.10.2021 Євро...................................30,4135..................30,4378...+0.08% Долар США........................26,3503..................26,3314...-0.07% После полудня доллар отыграл около половины копейки. Отыграв вечерний подскок Рыжика, открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. С самого утра НБУ вышел
Тоже хороший прогноз ( до конца месяца наверно ) Первый раз вижу от Вас прогноз ( Вы чаще давайте прогнозы ) МБ 26.29 С уважением ...
zРадио написав:а) альтернативных оценок просто не имеется. Согласитесь, глазомером по собственным чекам вы не получите более точный результат, чем у Госстата. Думаю, личные ощущения инфляции выше реальной, потому что мы все невольно к фактической добавляем еще и ожидаемую. А ожидаемая на фоне взлета цен на энергию сейчас запредельная
На самом деле, оказывается, альтернативные оценки имеются (имелись?). И не где-нибудь, а (сюрприз!) в Нацбанке. Есть весьма занимательный документ https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 13.pdf?v=4 Там описывается методика мониторинга цен на сайтах (т.е. веб-скрепінг). Да, многие об этом говорили, а нацбанк взяв-і-зробив.
Но никому об этом не рассказал. Потому что хотя в документе и утверждается что "в целом тренды официала и реальных цен совпадают", на самом деле на графиках видно что реальная инфляция в среднем по месяцам на 0.3-0.5% выше.
На сколько она выше сейчас - можно только догадываться.
Кстати, там тоже рассказывается что инфляция нам только кажется. При этом приводятся графики по разным странам и почему-то ожидания инфляции оказываются завышены там где статистикой привыкли манипулировать....
zРадио написав:б) не спорю, плюс еще нужно брать во внимание динамику количества работающих, а она негативная все время коронакризиса, кроме последнего квартала
А оценки безработицы по официалу и международной практике отличаются в 3 раза (или уже больше ?)
zРадио написав:в) медианная зарплата ниже средней почти на 30% - знаю и сам об этом говорю. Это тенденция не последнего года, а последних 4-5 лет. Связана, вероятно, с появлением высоких и сверхвысоких зарплат в госсекторе, обеспечивающем более половины прироста общенационального ФОТа. В бизнесе динамика зарплат скромнее. На объеме потребления, тем не менее, эти детали отражаются нематериально - люди с высокими доходами тратят много, с низкими - мало. Никаких парадоксов
ну как сказать .... богатый может потратить больше и траты его в основном пойдут на импорт. но хамона он не сожрет 100 кг в одно рыло, а вот сотня тех, кто ниже медианы будут покупать имитацию колбасы отечественную. и так во всем.
airmax78 написав:.. Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше.
встречался последние дни с руководителями крупных иностранных концернов. Говорят, что ценам таки еще придется немного отрасти, из-за чокнутой стоимости сырья - в основном нефтегаз (речь шла о полимерах и прочих композитах). Но комбинаты столкнулись с "забытым старым" эффектом - цены уперлись в спрос. И комбинатам приходится часть подорожания коммодов брать на себя - себестоимость выросла на 10%, цену подняли на 5. Также предлагают действовать нам. Но мы так не хотим. Опыт показал, что когда в кризисы мы действовали подобным макаром, клиентов больше не становилось, просто падала выручка. На рынке бетона ситуация схожа - предложение уменьшилось, терять доход никто не хочет. Просто будут меньше строить, но гривневую цену сохранят. Сильная девальвация может сильно поменять расклады, но вероятность такового расклада до весны 2022 оцениваем меньше 30%. Наши текущие действия, в отсутствии делового сезона: 1) оптимизация складских запасов, корректировка прогнозов 2) снижение долговой нагрузки, за счет уменьшения складов и прочих расходов Мы ждем стагфляции.
В продовження теми... Я(та й мої знайомі/колеги торгаші) - вже по третьому колу перебиваємо ціни Деякі позиції піднялись на 40-50% від кінця весни цього року І я(як і мої колеги) робимо так - приходять деякі позиції по "нових цінах", то ми і старі запаси перебиваємо по-новому і ще інші "ходові" речі - теж піднімаємо на +/- такий же відсоток)) А що? - ми ж то знаєм/відчуваєм, що як завтра замовити той ходовий товар, якого у нас ще є запаси на пару тижнів (може місяць), то віт теж буде швидше за все - теж дорожчи. Тому - "б'ємо на випередження!" Хоч торгівля копає "друге дно" - але що робитЬ, якщо і при старих цінах, пересічні не поспішали купувати!
В четверг доллар и евро на валютном межбанке продолжили дешеветь. Курс доллара просел еще на 3,5 копейки – с 26,33/26,35 до 26,295/26,315 гривен, а курс евро при продаже упал на 7 копеек – с 30,45/30,48 гривен до 30,39/30,41.
Нацбанку пришлось с самого утра выйти на межбанк с интервенцией по покупке доллара по 26,30 гривен, чтобы “дать понять” участникам торгов приемлемый для регулятора уровень котировок на сегодня. Клиенты и банки оказались “понятливыми” и практически весь день торги проходили при ценниках выше уровня Нацбанка.
Предложение почти все время превышало спрос, но в моменты наибольших перекосов на торги выходили “из засады” те из покупателей, кто выжидал “дна” по курсу и это быстро восстанавливало относительное равновесие спроса и предложения на рынке.
В итоге, к 11 часам котировки снизились с утренних 26,33/26,35 гривен до 26,315/26,335 гривен. Затем к обеду чуть выросли до пиковых значений на сегодня в пределах 26,33/26,35 гривен. А потом постепенно окончательно просели до 26,305/26,325 гривен к 16:00 и до 26,295/26,315 к концу сессии.
Главные события 7 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел до 26,295/26,315 гривен, а евро просел до 30,39/30,41 гривен.
Нацбанк сегодня на торги вышел в самом начале сессии с покупкой доллара по 26,30 гривен и простоял с этим ценником практически всю самую активную фазу торгов.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3262 гривен за доллар, а официальный курс на 8 октября 2021 года установлен на уровне 26,3314 гривны за доллар.
Воспользовался низким курсом и законтрактовал уголь, надеюсь курс в ближайшие 2 недели не вырастет. На рынке твердого топлива хаос, ушлые пелетчики рассказывают что есть проекты ограничить/запретить потребление газа пром предприятиям. Надеюсь на сохранение теплой погоды и что подсолнечник соберут, и не потратятся сильно на его сушку. Пока отстаем на 2 млн тн. по подсолнечнику от прошлого года и рынок это очень остро чувствует. Есть инфа что крупные игроки глядя на газ принялись создавать стратегические резервы д/т. Как все это повлияет на курс пока не понимаю, я прогнозирую существенное падение пром производства в 4 квартале, минимум на 5%. Снижение реальных доходов населения, и опять снижение производства ориентированного на внутренний рынок.