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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8366836783688369

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 76
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
16%
12
26,50-27,00
33%
25
27,00-27,50
28%
21
27,50-28,00
11%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:41

Даже если половина валюты попадёт на рынок , это какой шорт - сквозняк будет ( на 20 ловить будут , и то не факт )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:24

  sani_2012 написав:26.28 ( просто сам проситься в пропасть )...

*Відправлено з Чату


26.2951, но от этого как-то не легче.
И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:26

  kluychkooleg написав:26.2951, но от этого как-то не легче. И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.

Прогноз от Охрименко 26.00

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27

  kluychkooleg написав:26.2951, но от этого как-то не легче. И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.

Проклятый Т9 ( ну что я могу поделатььььььь )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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