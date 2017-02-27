Даже если половина валюты попадёт на рынок , это какой шорт - сквозняк будет ( на 20 ловить будут , и то не факт )...
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:41
Даже если половина валюты попадёт на рынок , это какой шорт - сквозняк будет ( на 20 ловить будут , и то не факт )...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:24
26.2951, но от этого как-то не легче.
И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:26
Прогноз от Охрименко 26.00
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27
Проклятый Т9 ( ну что я могу поделатььььььь )
*Відправлено з Чату
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