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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8367836883698370>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 77
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
16%
12
26,50-27,00
34%
26
27,00-27,50
27%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:41

Даже если половина валюты попадёт на рынок , это какой шорт - сквозняк будет ( на 20 ловить будут , и то не факт )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:24

  sani_2012 написав:26.28 ( просто сам проситься в пропасть )...

*Відправлено з Чату


26.2951, но от этого как-то не легче.
И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:26

  kluychkooleg написав:26.2951, но от этого как-то не легче. И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.

Прогноз от Охрименко 26.00

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27

  kluychkooleg написав:26.2951, но от этого как-то не легче. И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.

Проклятый Т9 ( ну что я могу поделатььььььь )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:40

sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:51

Вон недавнобыло написано депозиты ; бетон и овгз...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я поднимаю проблему потребительского импорта с осени 2019-го, когда ревальвация ударила по локальному производителю безо всяких кризисов, на волне продолжающегося роста спроса.

Наши товары продаются только тогда, когда имеют ценовое преимущество перед более качественными европейскими. Если с помощью курса это ценовое преимущество ликвидируется, то внутреннее производство неизбежно падает. А за ним падает и занятость. Теряется экспертиза и сужается (примитивизируется) товарный ассортимент...

Я відповім, що в Європі суттєво дешевші м'ясні та молочні продукти, але не за рахунок дешевої сировини або кращих бізнес-процесів, а за рахунок значних дотацій сільгоспвиробникам. В умовах ковідної кризи сектора послуг та промисловістю, яка накривається мідним тазом під тиском високих цін на енергоносії та сировину, платити дотації сільгоспвиробникам можливо лише за рахунок збільшення держборгу, що врешті-решт завершиться кризою, подібною до Грецької, але по всьому ЄС з епіцентром в Німеччині та Нідерландах.
У такому випадку від курса гривні до євро нічого не залежить.
Нбу просто треба слідкувати за інфляцією та регулювати обліковою ставкою, як в підручнику написано. І треба лише дочекатися, коли популісти в Європі (Меркель, Рютте, Орбан та їм подібні) злиють самі себе в унітаз....

Я чекаю на першу дію Марлезонського балету - закритяя половини німецьких АЕС під час енергетичної кризи, на фоні якої відбуваються рекордні продажі електромобілів під кілька тисяч євро субсидії та субсидованій ціні за електрику...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:08

Гречка 38; мука 13; масло растительное 45 ( аграрная страна -- позорище )
( бакс всем подавай по 28 ; может хлеб за баксы будем покупать ; зачем тогда гривна нам )))

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:26

  Denik написав:Я відповім, що в Європі суттєво дешевші м'ясні та молочні продукти, але не за рахунок дешевої сировини або кращих бізнес-процесів, а за рахунок значних дотацій сільгоспвиробникам. В умовах ковідної кризи сектора послуг та промисловістю, яка накривається мідним тазом під тиском високих цін на енергоносії та сировину, платити дотації сільгоспвиробникам можливо лише за рахунок збільшення держборгу, що врешті-решт завершиться кризою, подібною до Грецької, але по всьому ЄС з епіцентром в Німеччині та Нідерландах.


Пишите письмо в Еврокомиссию, что мы в Украине за вас и вашу экономическую политику переживаем. Вы дотируете сельское хозяйство, а мы наоборот на нем стараемся заработать, те установили 20% ндс на продукты питания. Потребитель вместо того чтобы отдать 20% цен на продукты сельхозпроизводителю, отдает в бюджет. А поскольку потребитель половину своих доходов тратит на еду, в бюджет получается суммы огого.

Поэтому вам грозит дефолт, а нам нет, Яресько не даст соврать.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:33

  75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами


Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.
kluychkooleg
 
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