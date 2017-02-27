Даже если половина валюты попадёт на рынок , это какой шорт - сквозняк будет ( на 20 ловить будут , и то не факт )...
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:41
Даже если половина валюты попадёт на рынок , это какой шорт - сквозняк будет ( на 20 ловить будут , и то не факт )...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:24
26.2951, но от этого как-то не легче.
И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:26
Прогноз от Охрименко 26.00
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27
Проклятый Т9 ( ну что я могу поделатььььььь )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:51
Вон недавнобыло написано депозиты ; бетон и овгз...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я відповім, що в Європі суттєво дешевші м'ясні та молочні продукти, але не за рахунок дешевої сировини або кращих бізнес-процесів, а за рахунок значних дотацій сільгоспвиробникам. В умовах ковідної кризи сектора послуг та промисловістю, яка накривається мідним тазом під тиском високих цін на енергоносії та сировину, платити дотації сільгоспвиробникам можливо лише за рахунок збільшення держборгу, що врешті-решт завершиться кризою, подібною до Грецької, але по всьому ЄС з епіцентром в Німеччині та Нідерландах.
У такому випадку від курса гривні до євро нічого не залежить.
Нбу просто треба слідкувати за інфляцією та регулювати обліковою ставкою, як в підручнику написано. І треба лише дочекатися, коли популісти в Європі (Меркель, Рютте, Орбан та їм подібні) злиють самі себе в унітаз....
Я чекаю на першу дію Марлезонського балету - закритяя половини німецьких АЕС під час енергетичної кризи, на фоні якої відбуваються рекордні продажі електромобілів під кілька тисяч євро субсидії та субсидованій ціні за електрику...
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:08
Гречка 38; мука 13; масло растительное 45 ( аграрная страна -- позорище )
( бакс всем подавай по 28 ; может хлеб за баксы будем покупать ; зачем тогда гривна нам )))
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:26
Пишите письмо в Еврокомиссию, что мы в Украине за вас и вашу экономическую политику переживаем. Вы дотируете сельское хозяйство, а мы наоборот на нем стараемся заработать, те установили 20% ндс на продукты питания. Потребитель вместо того чтобы отдать 20% цен на продукты сельхозпроизводителю, отдает в бюджет. А поскольку потребитель половину своих доходов тратит на еду, в бюджет получается суммы огого.
Поэтому вам грозит дефолт, а нам нет, Яресько не даст соврать.
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:33
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