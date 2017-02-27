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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:36
sani_2012 написав:
Гречка 38; мука 13; масло растительное 45 ( аграрная страна -- позорище )
( бакс всем подавай по 28 ; может хлеб за баксы будем покупать ; зачем тогда гривна нам )))*Відправлено з Чату
Сир кисломолочний - 14-20 грн/100 г
Где тебе * реформ не хватает? (c)
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:40
kluychkooleg написав: 75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами
Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:47
Denik написав:
Нбу просто треба слідкувати за інфляцією та регулювати обліковою ставкою, як в підручнику написано. І треба лише дочекатися, коли популісти в Європі (Меркель, Рютте, Орбан та їм подібні) злиють самі себе в унітаз....
Це вже друга на моїй пам'яті країна (ні, помиляюся - третя) сконання якої з належним менталітету ентузіазмом очікує певне коло. Ніби подібний фантастичний сценарій, якось зміцнить стан економіки України.
Та нам залишається тільки із захопленням спостерігати з відерцем попкорну, як НБУ стежить за інфляцією і регулює облікову. Санта-Барбара.
А потрібно всього лише щоб Україна відстоювала виключно свої інтереси на всіх майданчиках.
Востаннє редагувалось Прораб
в Чет 07 жов, 2021 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:56
а вот и первые ласточки дорого газа
всем дуют в уши, что коммуналка не подорожает зимой, нуну...
Озвучен прогноз по росту цены на хлеб в Украине
"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%", – подчеркнул он.
По данным Дученко, 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия – 40%.
Среди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также подорожание сахара и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% – с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну, и уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.
"Не хотелось бы озвучивать "страшные" цифры, однако роста цен минимум на 10-25% избежать вряд ли удастся", – подчеркнул президент ВАП.
уже через пару месяцев батон будет стоить $1
Востаннє редагувалось Xenon
в Чет 07 жов, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:56
Прораб написав:
Сир кисломолочний - 14-20 грн/100 г Где тебе * реформ не хватает? (c)
Хочу килограмм за те же деньги ( и желательно натурал ; а не пальму )*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:01
Хлеб ( ван доллар )*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:06
Grand Touring написав: Denik написав:
Я відповім, що в Європі суттєво дешевші м'ясні та молочні продукти, але не за рахунок дешевої сировини або кращих бізнес-процесів, а за рахунок значних дотацій сільгоспвиробникам. В умовах ковідної кризи сектора послуг та промисловістю, яка накривається мідним тазом під тиском високих цін на енергоносії та сировину, платити дотації сільгоспвиробникам можливо лише за рахунок збільшення держборгу, що врешті-решт завершиться кризою, подібною до Грецької, але по всьому ЄС з епіцентром в Німеччині та Нідерландах.
Пишите письмо в Еврокомиссию, что мы в Украине за вас и вашу экономическую политику переживаем. Вы дотируете сельское хозяйство, а мы наоборот на нем стараемся заработать, те установили 20% ндс на продукты питания. Потребитель вместо того чтобы отдать 20% цен на продукты сельхозпроизводителю, отдает в бюджет. А поскольку потребитель половину своих доходов тратит на еду, в бюджет получается суммы огого.
Перепрошую за офтоп. Але це має відношення до експорту/імпорту.
На жаль так і є. Ми платимо ПДВ на продукти харчування 20% в той час як Європа 5-7-9%.
От недавно спробували зменшити ПДВ на м'ясо в живій вазі. То думаєте ціна на м'ясо після забою знизилась? Навпаки - виросла і всі м'ясопереробники пролобіювали повернення ПДВ назад до 20%. Знаєте чому? Бо вони рівно на цю різницю в ПДВ стали менш конкурентні із "чорними" бійнями бо у них зменшився податковий кредит по ПДВ і фактично вони вимушені були сплачувати ПДВ більше ніж раніше.
Чому ПДВ зменшили тільки на "живе" м'ясо, але залишили незмінним на м'ясо після забою - для мене досі загадка. Адже таким чином різниця між чорними та білими забійними підприємствами суттєво знижувалась і була ймовірність, що чорні м'ясопереробники вийдуть із тіні.
Але маємо, що маємо. Хотіли як краще, а вийшло як завжди... (с)
Ну і не забуваємо, що добряча частина українського харчового виробництва вже роками орієнтується виключно на експорт та повернення ПДВ і у випадку його зменшення, не факт що зможе швидко перебудуватись. Не секрет, що наприклад молочка працює майже в "0" в Україні, але "вигрібає" за рахунок експорту казеїну, масла та сухого молока. І якщо ви будете апелювати до високих цін в супермаркетах, то я рекомендую вам спочатку дізнатись відпускну ціну молочки для великих мереж супермаркетів, а вже потім робити висновки. Ви думаєте, чому у АТБ такі прибутки?
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