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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8366836783688369

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 77
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
16%
12
26,50-27,00
34%
26
27,00-27,50
27%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:24

  sani_2012 написав:26.28 ( просто сам проситься в пропасть )...

*Відправлено з Чату


26.2951, но от этого как-то не легче.
И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:26

  kluychkooleg написав:26.2951, но от этого как-то не легче. И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.

Прогноз от Охрименко 26.00

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:40

sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:51

Вон недавнобыло написано депозиты ; бетон и овгз...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:33

  75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами


Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:40

  kluychkooleg написав:
  75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами


Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.



ДВА РАЗА
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:47

  Denik написав:Нбу просто треба слідкувати за інфляцією та регулювати обліковою ставкою, як в підручнику написано. І треба лише дочекатися, коли популісти в Європі (Меркель, Рютте, Орбан та їм подібні) злиють самі себе в унітаз....

Це вже друга на моїй пам'яті країна (ні, помиляюся - третя) сконання якої з належним менталітету ентузіазмом очікує певне коло. Ніби подібний фантастичний сценарій, якось зміцнить стан економіки України.
Та нам залишається тільки із захопленням спостерігати з відерцем попкорну, як НБУ стежить за інфляцією і регулює облікову. Санта-Барбара.
А потрібно всього лише щоб Україна відстоювала виключно свої інтереси на всіх майданчиках.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 07 жов, 2021 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:46

  холява написав:
  kluychkooleg написав:
  75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами


Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.



ДВА РАЗА


тем более. Охрименко в этом году хоть раз угадывал? Нет? Значит, до конца года у него еще есть два шанса угадать. Но и вообще до 26 осталось всего ничего. С 28,4 уже 2,10 гривень прошли, а тут каких-то 30 коп. осталось, в 7 раз меньше. Гулять, так гулять.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 8366836783688369
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