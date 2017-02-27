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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:24
sani_2012 написав:
26.28 ( просто сам просить
ся в пропасть )...*Відправлено з Чату
26.2951, но от этого как-то не легче.
И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:26
kluychkooleg написав:
26.2951, но от этого как-то не легче. И можно попросить контролировать мягкие знаки? Глаза режет.
Прогноз от Охрименко 26.00*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:40
sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами
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75stasstas75
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:51
Вон недавнобыло написано депозиты ; бетон и овгз...*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:33
75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами
Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:40
kluychkooleg написав: 75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами
Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.
ДВА РАЗА
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холява
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:47
Denik написав:
Нбу просто треба слідкувати за інфляцією та регулювати обліковою ставкою, як в підручнику написано. І треба лише дочекатися, коли популісти в Європі (Меркель, Рютте, Орбан та їм подібні) злиють самі себе в унітаз....
Це вже друга на моїй пам'яті країна (ні, помиляюся - третя) сконання якої з належним менталітету ентузіазмом очікує певне коло. Ніби подібний фантастичний сценарій, якось зміцнить стан економіки України.
Та нам залишається тільки із захопленням спостерігати з відерцем попкорну, як НБУ стежить за інфляцією і регулює облікову. Санта-Барбара.
А потрібно всього лише щоб Україна відстоювала виключно свої інтереси на всіх майданчиках.
Востаннє редагувалось Прораб
в Чет 07 жов, 2021 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:46
холява написав: kluychkooleg написав: 75stasstas75 написав:sani_2012
Если Охрименко говорит 26, значит точно 28 не за горами
Раз в сутки и неработающие часы показывают правильное время.
ДВА РАЗА
тем более. Охрименко в этом году хоть раз угадывал? Нет? Значит, до конца года у него еще есть два шанса угадать. Но и вообще до 26 осталось всего ничего. С 28,4 уже 2,10 гривень прошли, а тут каких-то 30 коп. осталось, в 7 раз меньше. Гулять, так гулять.
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kluychkooleg
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Чет 07 жов, 2021 15:12
ЛОБ
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