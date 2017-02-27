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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:51
Прораб написав:
З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.
Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..
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juristkostya
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:19
juristkostya написав: Прораб написав:
З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.
Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..
Встигнуть.
Я в Польщі, напр., за 2 роки заробив пенсії 200 злотих.
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flyman
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