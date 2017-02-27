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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8367836883698370

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 79
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
15%
12
26,50-27,00
34%
27
27,00-27,50
27%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
5
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:51

  Прораб написав:З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.

Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:19

  juristkostya написав:
  Прораб написав:З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.

Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..

Встигнуть.
Я в Польщі, напр., за 2 роки заробив пенсії 200 злотих.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:58

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  Прораб написав:З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.

Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..

Встигнуть.
Я в Польщі, напр., за 2 роки заробив пенсії 200 злотих.

9% от прожиточного минимума. Итого, грубо, 11 лет только на прожиточный минимум для себя одного. Плюс, за это время надо будет купить жилье + повседневное содержание семьи. Все же, "выехать на заработки" совсем не равно "перевезти семью и остаться"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:06

Одесса утро широко

26.25-26.30/26.35-26.40
odessit2007
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