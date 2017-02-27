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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:51
Прораб написав:
З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.
Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..
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juristkostya
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:19
juristkostya написав: Прораб написав:
З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.
Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..
Встигнуть.
Я в Польщі, напр., за 2 роки заробив пенсії 200 злотих.
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flyman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:58
flyman написав: juristkostya написав: Прораб написав:
З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.
Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..
Встигнуть.
Я в Польщі, напр., за 2 роки заробив пенсії 200 злотих.
9% от прожиточного минимума. Итого, грубо, 11 лет только на прожиточный минимум для себя одного. Плюс, за это время надо будет купить жилье + повседневное содержание семьи. Все же, "выехать на заработки" совсем не равно "перевезти семью и остаться"
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:06
Одесса утро широко
26.25-26.30/26.35-26.40
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odessit2007
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:53
НБУ пытается развернуть тренд? Выкупает по 26,345, вчера вечером по 26.30.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:09
kluychkooleg написав:
НБУ пытается развернуть тренд? Выкупает по 26,345, вчера вечером по 26.30.
Не думаю. Напевне хтось із держкомпаній має сьогодні розпродувати валюту. Іншого пояснення не бачу. А це найбільш логічне.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:22
kluychkooleg написав:
НБУ пытается развернуть тренд? Выкупает по 26,345, вчера вечером по 26.30.
помогает автодору слить кредит
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edvardd
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