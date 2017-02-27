Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

08.10.2021...................26,358

Доллар прибавил 2.5 копейки.



МКГ*............7.3763............7.3716...........-0.06%



Открылись на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия. Впрочем, сегодня говорить об открытии в 10 часов совсем не получается. Серьезная активность началась значительно раньше. При этом НБУ был замечен с покупками дороже вчерашнего закрытия. Ситуация не вполне понятна. На попытку развернуть тренд это не похоже, больше похоже на попытку сдержать падение, заставив пройти один и тот же путь дважды. В таких действиях НБУ раньше уже был замечен, но действовал немного другими методами. Сейчас, похоже, просто воспользовались ранним появлением крупного и наглого продавца. После 10 пошли вниз и за 40 минут опустились на 3 копейки и остановились. Около 11 приподнялись на полкопейки, постояли минут 40 и вернулись обратно.

В мире доллар всю ночь умеренно рос, а сейчас немного откатился.

Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 3 копейки ниже открытия.



Анализ ликвидности показывает покупку 34.5 млн. Возможностей для такой интервенции не было видно - котировки не опускались до уровня, на котором весь день простоял НБУ. Это или что-то лишнее попало в графу, или была совершена тайная интервенция с самого утра, еще до открытого раннего выхода с низким курсом. Сегодняшний ход торгов намекает такую возможность, объем сделок до 10 близок к этой сумме,и участие НБУ замечено.

Остатки на коррсчетах увеличились. Основной вклад внесло сокращение объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.



В чреду объем МБ уменьшился с 705.6 до 623.8 млн. Чистый спрос на 5 млн. меньше. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение за счет форвардных сделок, по оперативным сделкам сохранился легкий перевес предложения.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.