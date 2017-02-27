RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8368836983708371>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 81
Менше 26,00
7%
6
26,00-26,50
15%
12
26,50-27,00
35%
28
27,00-27,50
26%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
5
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:51

  Прораб написав:З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.

Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..
juristkostya
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:19

  juristkostya написав:
  Прораб написав:З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.

Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..

Встигнуть.
Я в Польщі, напр., за 2 роки заробив пенсії 200 злотих.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26118
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1279 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:58

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  Прораб написав:З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.

Можно подумать, они успеют "там" заработать себе пенсию..

Встигнуть.
Я в Польщі, напр., за 2 роки заробив пенсії 200 злотих.

9% от прожиточного минимума. Итого, грубо, 11 лет только на прожиточный минимум для себя одного. Плюс, за это время надо будет купить жилье + повседневное содержание семьи. Все же, "выехать на заработки" совсем не равно "перевезти семью и остаться"
juristkostya
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:06

Одесса утро широко

26.25-26.30/26.35-26.40
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11410
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:53

НБУ пытается развернуть тренд? Выкупает по 26,345, вчера вечером по 26.30.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 30.12.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:09

  kluychkooleg написав:НБУ пытается развернуть тренд? Выкупает по 26,345, вчера вечером по 26.30.

Не думаю. Напевне хтось із держкомпаній має сьогодні розпродувати валюту. Іншого пояснення не бачу. А це найбільш логічне.
Realist
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:22

  kluychkooleg написав:НБУ пытается развернуть тренд? Выкупает по 26,345, вчера вечером по 26.30.

помогает автодору слить кредит
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 20.11.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 1666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:39

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2027 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
26
11
25
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:18

  Прораб написав:
  yama написав:больше безработица - больше заробитчан едет а Европу \ РФ \ США и больше пересылают денежек домой :roll: пока там не обустроятся и туда не переедут , сколько надо что бы с нуля переехать дальнобойщиком в ЕС или Канаду \США на ПМЖ ? года три четири ? ( кто знает просветите ) а значит еще года 3-4 все у нас будет уравновешиваться потоком денег от заробитчан

Це якщо вести відлік від сьогодення та першого хто поїхав. Але за минулий місяць 3-е сусідів виїхали з родинами і багатоповерхівка навпроти зарясніла 4 об'явами - терміново продам.
З огляду на заяви, що пенсії не світять вже через 5-7 років, усі процеси підуть більш моторно.

оффтоп, но

а что, на новом месте пенсии светят???
Shaman
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 29.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.10.2021...................26,358
Доллар прибавил 2.5 копейки.

МКГ*............7.3763............7.3716...........-0.06%

Открылись на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия. Впрочем, сегодня говорить об открытии в 10 часов совсем не получается. Серьезная активность началась значительно раньше. При этом НБУ был замечен с покупками дороже вчерашнего закрытия. Ситуация не вполне понятна. На попытку развернуть тренд это не похоже, больше похоже на попытку сдержать падение, заставив пройти один и тот же путь дважды. В таких действиях НБУ раньше уже был замечен, но действовал немного другими методами. Сейчас, похоже, просто воспользовались ранним появлением крупного и наглого продавца. После 10 пошли вниз и за 40 минут опустились на 3 копейки и остановились. Около 11 приподнялись на полкопейки, постояли минут 40 и вернулись обратно.
В мире доллар всю ночь умеренно рос, а сейчас немного откатился.
Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 3 копейки ниже открытия.

Анализ ликвидности показывает покупку 34.5 млн. Возможностей для такой интервенции не было видно - котировки не опускались до уровня, на котором весь день простоял НБУ. Это или что-то лишнее попало в графу, или была совершена тайная интервенция с самого утра, еще до открытого раннего выхода с низким курсом. Сегодняшний ход торгов намекает такую возможность, объем сделок до 10 близок к этой сумме,и участие НБУ замечено.
Остатки на коррсчетах увеличились. Основной вклад внесло сокращение объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.

В чреду объем МБ уменьшился с 705.6 до 623.8 млн. Чистый спрос на 5 млн. меньше. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение за счет форвардных сделок, по оперативным сделкам сохранился легкий перевес предложения.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4654 раз.
Подякували: 13810 раз.
 
Профіль
34
19
28
2
  #<1 ... 8368836983708371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2771, 2772, 2773
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27725 10778627
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 11:47
spacemachine
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 113, 114, 115
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1142 2412814
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 11:26
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7770 9650923
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 09:50
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22955)
08.10.2021 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.