Если-бы да кабы, да во рту росли грибы... А вот в случае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:48
Если-бы да кабы, да во рту росли грибы... А вот в случае
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:18
уже писал - цифра 4 млрд м3 - с потолка. попробуйте обосновать, кроме фразы - где-то в инете написали[/quote]
Почему с потолка? В СМИ фигурирует информация, что Нафтогаз просит у правительства 44 млрд грн еще с начала сентября, когда цены были в 2 раза ниже. Сейчас это уже 88 млрд нужно, докерувались [/quote]
Директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський повідомив, що в Україні почався відбір газу з підземних сховищ (ПСГ), передає "Українська енергетика".
"Станом на 7 ранку 7 жовтня з газових сховищ України почався незначний відбір газу. Це пов'язано з тим, що середньодобова температура по Україні знижується. Відповідно, зростає попит на природний газ. Це не означає, що ми не закачуватимемо більше газ до сховищ. Газосховища можуть працювати у режимі одночасно відбору та закачування. Як тільки буде вільний ресурс, газ буде закачано", – сказав він.
Білявський нагадав, що за рік Україна споживає близько 30 млрд кубометрів газу.
"Є два джерела надходження газу – ресурс власного видобутку та імпорт. Відповідно, обсяги власного газу за 2020 рік становили близько 20,4 млрд кубометрів, з них "Укргазвидобування" добуває близько 14,2 млрд. Різниця між обсягом споживання та видобутком – цей обсяг газу імпортувався з країн Європейського Союзу. Це робить не лише "Нафтогаз", але й інші трейдери", – наголосив він.
Станом на 7 жовтня 2021 року у сховищах накопичено майже 18,9 млрд кубометрів газу. Станом на сьогоднішній ранок зі сховищ відібрано 9,08 млн кубометрів газу.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:20
60-70 это вряд ли. Но уверен, что этой зимой точно увидим 30. Поэтому доллары сейчас надо покупать, если есть свободная гривнебумага. Цирк! Убитая экономика полуубитой страны, уровня Чада, Мали или Мозамбика, но доллар дешевеет!
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:29
Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.
Во-первых, их долг - в нацвалюте.
Во-вторых, там высокая политическая культура, и вредить государству не принято даже в интересах собственных рейтингов (нашим бы элитам такое видение).
И, наконец, в третьих, у ФРС есть обходные пути финансирования, если законодатели по какому-то трагическому стечению обстоятельств не успеют проголосовать - например, можно отчеканить монету номиналом 1 трлн
Тем не менее, валютных рисков с большей вероятностью реализации в мировой экономике на сегодня достаточно и без дефолта США - долговой кризис в Китае, энергетический кризис в большинстве стран, товарные дефициты, перегретые финансовые рынки...
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