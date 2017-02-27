Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет
Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа
Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.
уже писал - цифра 4 млрд м3 - с потолка. попробуйте обосновать, кроме фразы - где-то в инете написали[/quote] Почему с потолка? В СМИ фигурирует информация, что Нафтогаз просит у правительства 44 млрд грн еще с начала сентября, когда цены были в 2 раза ниже. Сейчас это уже 88 млрд нужно, докерувались [/quote]
Директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський повідомив, що в Україні почався відбір газу з підземних сховищ (ПСГ), передає "Українська енергетика". "Станом на 7 ранку 7 жовтня з газових сховищ України почався незначний відбір газу. Це пов'язано з тим, що середньодобова температура по Україні знижується. Відповідно, зростає попит на природний газ. Це не означає, що ми не закачуватимемо більше газ до сховищ. Газосховища можуть працювати у режимі одночасно відбору та закачування. Як тільки буде вільний ресурс, газ буде закачано", – сказав він. Білявський нагадав, що за рік Україна споживає близько 30 млрд кубометрів газу. "Є два джерела надходження газу – ресурс власного видобутку та імпорт. Відповідно, обсяги власного газу за 2020 рік становили близько 20,4 млрд кубометрів, з них "Укргазвидобування" добуває близько 14,2 млрд. Різниця між обсягом споживання та видобутком – цей обсяг газу імпортувався з країн Європейського Союзу. Це робить не лише "Нафтогаз", але й інші трейдери", – наголосив він. Станом на 7 жовтня 2021 року у сховищах накопичено майже 18,9 млрд кубометрів газу. Станом на сьогоднішній ранок зі сховищ відібрано 9,08 млн кубометрів газу. Адреса оригіналу: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... gaz-iz-phg
60-70 это вряд ли. Но уверен, что этой зимой точно увидим 30. Поэтому доллары сейчас надо покупать, если есть свободная гривнебумага. Цирк! Убитая экономика полуубитой страны, уровня Чада, Мали или Мозамбика, но доллар дешевеет!
sani_2012 написав:Даже если половина валюты попадёт на рынок , это какой шорт - сквозняк будет ( на 20 ловить будут , и то не факт )...
Если-бы да кабы, да во рту росли грибы... А вот в случае технического дефолта всем срочно баксы понадобятся и тогда сквозняк действительно будет такой, что как бы не пришлось ловить 60-70...
Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.
Во-первых, их долг - в нацвалюте. Во-вторых, там высокая политическая культура, и вредить государству не принято даже в интересах собственных рейтингов (нашим бы элитам такое видение). И, наконец, в третьих, у ФРС есть обходные пути финансирования, если законодатели по какому-то трагическому стечению обстоятельств не успеют проголосовать - например, можно отчеканить монету номиналом 1 трлн
Тем не менее, валютных рисков с большей вероятностью реализации в мировой экономике на сегодня достаточно и без дефолта США - долговой кризис в Китае, энергетический кризис в большинстве стран, товарные дефициты, перегретые финансовые рынки...
edvardd написав:нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
Повірте мені, що криза в енергетиці є. І вона триватиме від 3 до 5 років. Цього року вона зачепить всіх, хто боявся АЕС, а хотів використовувати "екологічно чистий газ" або традиційні блоки на вугіллі. Що коїться в енергетиці я дописую тут viewtopic.php?p=5301706#p5301706 Цього року проблема дуже високих цін на електрику зачепить на лише Китай та Європу але й Японію, Тайвань, Південну Корею, Пакістан, Індію та можливо ще когось в Південно-Східній Азії. Пофіг буде лише для США та поки що Росії та Казахстану. В Україні все буде залежати від злагодженості роботи Енергоатому. Ця енергетична криза перебудує світ. Буде просто втеча виробництв та капіталів з місць, де виробництва не можуть бути забезпеченими безвуглецевою електроенергією або стабільним енергопостачанням взагалі.
Та ладно… Все буде нормально… Сьогодні вів перемовини по закупівлі і встановленню теплових насосів «повітря - вода» і «ґрунт - вода»… Будемо зменшувати частку газу!
fin написав:60-70 это вряд ли. Но уверен, что этой зимой точно увидим 30. Поэтому доллары сейчас надо покупать, если есть свободная гривнебумага. Цирк! Убитая экономика полуубитой страны, уровня Чада, Мали или Мозамбика, но доллар дешевеет!
И как оно будет встретить пробой 26 в долларе нахомяченном по 27,25?
orest написав:"Нафтогаз" получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа. Надо еще 20 млрд https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-po ... 21528.html Не думаю, що в ОГТС були такі кошти в грн, підозрюю, мусив щось продавати з валюти, отриманої за транзит. А може й просто валюту перерахував, хоча, це наврядче... П.С. Поки що Denik молодчина, прорахував все відмінно. Але нерезиденти не заходять в ОВДП і ріст цін на енергоносії це серйозна річ. Самому вже цікаво на скільки ще зможе зміцнитися нацвалюта і скільки часу буде тривати цей процес...
С 6 по 7 октября цена на газ в Европе снизилась на 24%, или на 393,08 долларов/тыс. куб. м, до 1 243,95 долларов/тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют результаты торгов на хабе TTF на бирже ICE Futures, передают Українські Новини. Согласно им, на закрытии торгов 6 октября цена на газ составляла 1 319,46 долларов/тыс. куб м газа. При этом, в отдельные часы цена на газ на бирже превышала 1 900 долларов/тыс. куб м. По состоянию на 15:17 цена на газ снизилась до 1 243,95 долларов/тыс. куб м газа. Как сообщали Українські Новини, газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" подняла цену на газ ещё на 40% до 17 гривен/куб. м газа как поставщик "последней надежды". Адреса оригіналу: https://ukranews.com/news/806004-tsena- ... kubometrov