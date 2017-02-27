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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:02
somilitark написав: odessit2007 написав:
26.55-26.58/26.63-26.65
Добресенький ранок усім.
Краще скажіть, це найнижчі курси за рік в Одессі?
Мені здається ТАК!
Тобто коли вже закінчилась гривня, то можна взяти ще дешевше🤠 Чергове і остаточне дно в подарунок, акція від НБУ))
Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65.
Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺
А для чого аграріям пакуватися в валюту і саме в цьому році?! Якщо звісно ви відрізняєте аграрія від зернотрейдерів… Чи ви як Денік переводите все вирощене в валюту?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:06
zРадио написав:
И, наконец, в третьих, у ФРС есть обходные пути финансирования, если законодатели по какому-то трагическому стечению обстоятельств не успеют проголосовать - например, можно отчеканить монету номиналом 1 трлн
Цікаво було б подивитись на чергу за тією монетою
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:32
juristkostya написав: Qwerty написав:
Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?
Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.
Мда… Навіть коментувати не хочеться… А услуга сушки при нинішній ціні на газ теж недорого?!
[/quote]1. Сушка во всех адекватных хозяйствах давно уже не пелете/лузге. Слава богу, это один из побочных продуктов того же производственного цикла.
2. Сушка так или иначе потребуется всем. Хоть сараю с грунтовой дорогой, хоть самому современному элеватору с ж/д веткой.
Здесь все субъекты рынка равны.[/quote]
Сушка зерна, особливо кукурудзи на пєлєтах/лузгє?! Це один із побічних продуктів виробничого циклу?! Костья, ти взагалі хоч розумієш про що мову ведеш?! Яка у кукурудзи лузга, які пєлєти?! Лузгу з насіння соняшника застосовують на МЕЗах!!! Це вже після здачі соняшника господарствами на МЕЗ!!! Сухого про сушеного очищеного соняшника!
Точно пригадуєш проф. Преображенського з його «Кто на ком стоял?!»
А наше українське - «чув дзвін та не знає де він!»…
Сушка, Костья, у абсолютної більшості відбувається газом або пічним топливом! Інші способи існують, але вони займають незначний відсоток!
І сушка потрібна не сараю чи елеватору, а вологому зерну чи насінню технічних культур! Потрібна тоді, коли вологість перевищує норму! Якщо зерно чи насіння відповідає відсотку вологості, то ніхто сушити його не буде! Також зерно очищають до показників при яких воно зберігається! Тут задіюють електроенергію! Крім того, якщо відсоток вологості перевищує незначно норму, то можуть просушити за допомогою вентиляторів або транспортерів перекидаючи зерно з одного місця на інше! Це лікбез, Костья!
Не зрозуміло навіщо писати на тему, де нічого не розумієш, але видно є такий тип людей, у яких є своя точка зору на все! Можна ж було, коли вчився, то у сільських дітей поцікавитися шо та як… Вони б просвітили!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:34
есть мнение, что пачка бумаги в кармане ценна не своей толщиной, а всё же покупательной способностью....
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:41
Qwerty написав:
Це вже після здачі соняшника господарствами на МЕЗ!!! Сухого про сушеного очищеного соняшника!
нормальные МЭЗы (где менеджемент мыслит перспективно, а не сиюминутно) имеют своё элеваторное хозяйство. Где организована сушка на лузге/пелете. Что позволяет принимать машины прямо с поля с любой имеющейся влажностью. Я лично знаю несколько МЭЗов, где газ вообще не подведен, все ресурсные потребности закрываются электричеством и лузгой.
И нет ни одного объективного препятствия организовать сушку на пелете на элеваторе любого профиля (пшеница, кукуруза и пр). Да, пелету придётся купить. Но такова нынешняя реальность: чтобы быть рентабельным, нужно иметь альтернативу газу.
Это такой ликбез.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:43
Qwerty написав:
Якщо зерно чи насіння відповідає відсотку вологості, то ніхто сушити його не буде!
потрясающе. Вы ещё скажите, что если в машине полный бак бензина, то её не будут заправлять.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:48
juristkostya написав: Qwerty написав:
Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎
Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!
Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!
В нашем холдинге сегмент автоперевозок стабильно прибылен. Кроме того, растущие штрафы за перегруз как раз повышают количество необходимых единиц транспорта. Если кому-то это неочевидно - это только его проблемы.
Речной транспорт - отдельный сегмент, как и ж.д. Необходимость в автомобильных перевозках будет в любом случае, и это тоже более чем очевидно.
Ну, так зрозуміло, що перевозка нафтопродуктів стабільно прибуткова справа і не залежить від сезонності… Тільки до чого тут зерно і інша сільгосппродукція?! І цікаво читати точку зору запрвщика на бізнес окремих людей! Це ж прям пєрл!!! «Крім того растущіє штрафи повишают кількість необхідних одиниць транспорту»!!! Ура, таваріщі! Було у фірми 100 авто і перевозили вони по 50 тон, а тут раптом треба по 30, і власник швиденько погодився і побіг закупити ще 40 авто і з радістю вирішив проблему! Цікаво як би отакий брєд вислухав би господар отого транспорту?! Я так розумію в нього вже проблеми з інфраструктурою були вирішені ще до введення штрафів?! І водії у нього під гаражем в черзі стоять на роботу, кваліфіковані безробітні водії зі стажем, які просто чекали його збільшення автопарку!
Цікаво читати людину, яка все життя десь сидить на зарплаті про речі ведення бізнесу!
Єдине, що власники транспорту можуть зробити після введення дуже пристойних штрафів, це компенсувати збитки від недогруза підвищенням вартості послуг! А ось тут і ділема буде… Більшість з них працює по факту, то чекати поки господарства чи трейдери зможуть розрахуватися, треба буде дуже довго! Дебіторка буде зашкалювати, а всі витрати чекати не будуть, їх треба оплачувати по мірі виникнення! Ось і крутися! Наче і обсяги ті ж самі перевезень, а може й більші, а прибутків не дуже! Та й ріст на все, в тому числі і зарплата ну дуже портить кінцеві цифри!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:52
Qwerty написав:
Ну, так зрозуміло, що перевозка нафтопродуктів стабільно прибуткова справа і не залежить від сезонності…
Я рассказываю именно о сельхозбизнесе и логистическом его подсегменте. Остальное - ваша буйная фантазия.
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