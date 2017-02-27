Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:48

juristkostya написав: Qwerty написав: Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎

Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!

Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить! Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!

В нашем холдинге сегмент автоперевозок стабильно прибылен. Кроме того, растущие штрафы за перегруз как раз повышают количество необходимых единиц транспорта. Если кому-то это неочевидно - это только его проблемы.

Речной транспорт - отдельный сегмент, как и ж.д. Необходимость в автомобильных перевозках будет в любом случае, и это тоже более чем очевидно. В нашем холдинге сегмент автоперевозок стабильно прибылен. Кроме того, растущие штрафы за перегруз как раз повышают количество необходимых единиц транспорта. Если кому-то это неочевидно - это только его проблемы.Речной транспорт - отдельный сегмент, как и ж.д. Необходимость в автомобильных перевозках будет в любом случае, и это тоже более чем очевидно.

Ну, так зрозуміло, що перевозка нафтопродуктів стабільно прибуткова справа і не залежить від сезонності… Тільки до чого тут зерно і інша сільгосппродукція?! І цікаво читати точку зору запрвщика на бізнес окремих людей! Це ж прям пєрл!!! «Крім того растущіє штрафи повишают кількість необхідних одиниць транспорту»!!! Ура, таваріщі! Було у фірми 100 авто і перевозили вони по 50 тон, а тут раптом треба по 30, і власник швиденько погодився і побіг закупити ще 40 авто і з радістю вирішив проблему! Цікаво як би отакий брєд вислухав би господар отого транспорту?! Я так розумію в нього вже проблеми з інфраструктурою були вирішені ще до введення штрафів?! І водії у нього під гаражем в черзі стоять на роботу, кваліфіковані безробітні водії зі стажем, які просто чекали його збільшення автопарку!Цікаво читати людину, яка все життя десь сидить на зарплаті про речі ведення бізнесу!Єдине, що власники транспорту можуть зробити після введення дуже пристойних штрафів, це компенсувати збитки від недогруза підвищенням вартості послуг! А ось тут і ділема буде… Більшість з них працює по факту, то чекати поки господарства чи трейдери зможуть розрахуватися, треба буде дуже довго! Дебіторка буде зашкалювати, а всі витрати чекати не будуть, їх треба оплачувати по мірі виникнення! Ось і крутися! Наче і обсяги ті ж самі перевезень, а може й більші, а прибутків не дуже! Та й ріст на все, в тому числі і зарплата ну дуже портить кінцеві цифри!