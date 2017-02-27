Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................08.10.2021...........11.10.2021

дата розрахунку................07.10.2021............08.10.2021

Євро...................................30,4378.................30,4768...+0.13%

Долар США........................26,3314.................26,3515...+0.08%

После полудня гривна отыграла чуть более половины копейки.



Открылись на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия. Впрочем, сегодня говорить об открытии в 10 часов совсем не получается. Серьезная активность началась значительно раньше. При этом НБУ был замечен с покупками дороже вчерашнего закрытия. Ситуация не вполне понятна. На попытку развернуть тренд это не похоже, больше похоже на попытку сдержать падение, заставив пройти один и тот же путь дважды. В таких действиях НБУ раньше уже был замечен, но действовал немного другими методами. Сейчас, похоже, просто воспользовались ранним появлением крупного и наглого продавца. После 10 пошли вниз и за 40 минут опустились на 3 копейки и остановились. Около 11 приподнялись на полкопейки, постояли минут 40 и вернулись обратно.

В мире доллар всю ночь умеренно рос, а сейчас немного откатился.

Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 3 копейки ниже открытия.

После 12 приподнялись на полкопейки, а к обеду вернулись обратно. После обеда опустились еще на полкопейки и уперлись в барьер, выставленный с самого утра регулятором. Около 15-30 отошли от забора на полкопейки.

В мире доллар продолжает снижение и сейчас находится в окрестности вчерашних минимумов.

Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 26.3500 - 26.3700. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Учитывая очень высокие обороты и солидный объем интервенции, можно предположить, что НБУ знал о больших объемах заранее. Это может объяснить нестандартные действия в начале сессии. Очень интересно будет посмотреть на объемы торгов за вчера и сегодня. Не исключено, что НБУ сегодня "отыгрывался" после того как допустил слишком глубокую просадку.



Этот день в истории:

2020 - 28.2836 (-4) -193

2019 - 24.7070 (-16) +165



2018 - 28.0879 (+0)

2017 - 26.7399 (-6)