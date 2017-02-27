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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8371837283738374>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 83
Менше 26,00
8%
7
26,00-26,50
14%
12
26,50-27,00
35%
29
27,00-27,50
25%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
5
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Було у фірми 100 авто і перевозили вони по 50 тон, а тут раптом треба по 30, і власник швиденько погодився і побіг закупити ще 40 авто і з радістю вирішив проблему! Цікаво як би отакий брєд вислухав би господар отого транспорту?!
наши так и поступили. "Спрос рождает предложение", слыхали?
Да, для этого надо иметь нормальную кредитную историю, тогда будете тебе лизинг в нужных объёмах. Что ж, кто заработал репутацию, тот на коне, в жизни почему-то всегда так.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:56

  viy написав:А по каким ставкам привлекали за неделю?

Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів у гривні.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,70%, 1-річних - 11,50%, 1,5-річних - 11,57%, 2-річних - 12,40%, 3-річних - 12,49%, 5-річних - 12,75%.

"Найбільший попит був зосереджений на інструментах від 1 до 2 років", - додали в Мінфіні.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:І водії у нього під гаражем в черзі стоять на роботу, кваліфіковані безробітні водії зі стажем, які просто чекали його збільшення автопарку!
В сельских районах на з.п. 20 тыс грн (а в пик сезона до 35-38) очередь выстраивается аж бегом.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:33

Успіх завжди знайдеться добрий сусід який продасть по старій ціні :roll: ну то й що що вистрілить собі в ногу , то "сам не гам і іншому не дам"
Не поговорка, но мне очень нравится анекдот:
Сидять два сусіда та рибу ловлять. Тут один- раз- і витянув рибку. Стала вона проситися випустити, мовляв я така маленька, який тобі зиск, відпусти, а той все на свому- мов, хоч кота погодую. Тут сусід встряг та каже- та відпусти ти ту рибку, що тобі з неї! Подумав-подумав і відпустив. Тут рибка і каже- За те, що ти мене відпустив, я виконаю любе твоє бажання, але ти б мене без сусіда не відпустив, тому все, що ти забажаєш, у сусіда буде в два рази більше. Сидить перший сусіда і думає: Захочу садибу- у сусіда буде дві, захочу машину- у сусіда буде дві, думав-думав і каже: А зроби ти рибко так, щоб у мене одне яйце відсохло.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 08 жов, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................08.10.2021...........11.10.2021
дата розрахунку................07.10.2021............08.10.2021
Євро...................................30,4378.................30,4768...+0.13%
Долар США........................26,3314.................26,3515...+0.08%
После полудня гривна отыграла чуть более половины копейки.

Открылись на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия. Впрочем, сегодня говорить об открытии в 10 часов совсем не получается. Серьезная активность началась значительно раньше. При этом НБУ был замечен с покупками дороже вчерашнего закрытия. Ситуация не вполне понятна. На попытку развернуть тренд это не похоже, больше похоже на попытку сдержать падение, заставив пройти один и тот же путь дважды. В таких действиях НБУ раньше уже был замечен, но действовал немного другими методами. Сейчас, похоже, просто воспользовались ранним появлением крупного и наглого продавца. После 10 пошли вниз и за 40 минут опустились на 3 копейки и остановились. Около 11 приподнялись на полкопейки, постояли минут 40 и вернулись обратно.
В мире доллар всю ночь умеренно рос, а сейчас немного откатился.
Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки, а к обеду вернулись обратно. После обеда опустились еще на полкопейки и уперлись в барьер, выставленный с самого утра регулятором. Около 15-30 отошли от забора на полкопейки.
В мире доллар продолжает снижение и сейчас находится в окрестности вчерашних минимумов.
Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 26.3500 - 26.3700. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Учитывая очень высокие обороты и солидный объем интервенции, можно предположить, что НБУ знал о больших объемах заранее. Это может объяснить нестандартные действия в начале сессии. Очень интересно будет посмотреть на объемы торгов за вчера и сегодня. Не исключено, что НБУ сегодня "отыгрывался" после того как допустил слишком глубокую просадку.

Этот день в истории:
2020 - 28.2836 (-4) -193
2019 - 24.7070 (-16) +165

2018 - 28.0879 (+0)
2017 - 26.7399 (-6)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:57

  orest написав:Qwerty
Досягнути рівень буде не так просто = неможливо??? Зрештою, я щось пропустив, хоч один день курс НБУ був 26,5 чи може на готівці можна було купити по цьому курсу???
А що буде далі подивимося, не все так просто і однозначно.
П.С. Проголосував 26,5-27

Думаю, що можу залишити це без коментаря… Досягнути рівень буде не так просто і маса аргументації… А виявилося, що не так просто і дуже просто це у пана тотожні поняття! На сьогодні курс НБУ - 26,35-26,37! І пан виявився правим - не все так просто і важко тримати курс саме на 26,50, щоб хтось міг сказати «ну, не 26,50, а інше»… Все обґрунтування коту під хвіст! Як там його звали, наче кіт Рижик! Хоча мене теж низький курс не радує! Борги в гривні, а скидувати треба зеленого!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:завжди знайдеться добрий сусід який продасть по старій ціні ну то й що що вистрілить собі в ногу , то "сам не гам і іншому не дам"

Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав :mrgreen:

п.с.
Хоча я, НЕходовий товар(або дуже слабо ходовий), якого є більше однієї одиниці - продаю по "старій ціні"/ціну не змінюю!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав

Ну и что?
Вспоминаем древнюю как мир задачку:
Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:17

Потребительская инфляция в сентябре ускорила рост до 11% г/г (пред. 10,2%) и до 1,3% м/м (пред. -0,2%)

Зображення

Продукты питания подорожали за год на 14,3%. Услуги ЖКХ - на 25,1% (в том числе газ на 68,6%). Дешевеет только одежда и обувь - на 4,2%

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/10/122.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:28

  yama написав:Успіх завжди знайдеться добрий сусід який продасть по старій ціні :roll: ну то й що що вистрілить собі в ногу , то "сам не гам і іншому не дам"
Не поговорка, но мне очень нравится анекдот:
Сидять два сусіда та рибу ловлять. Тут один- раз- і витянув рибку. Стала вона проситися випустити, мовляв я така маленька, який тобі зиск, відпусти, а той все на свому- мов, хоч кота погодую. Тут сусід встряг та каже- та відпусти ти ту рибку, що тобі з неї! Подумав-подумав і відпустив. Тут рибка і каже- За те, що ти мене відпустив, я виконаю любе твоє бажання, але ти б мене без сусіда не відпустив, тому все, що ти забажаєш, у сусіда буде в два рази більше. Сидить перший сусіда і думає: Захочу садибу- у сусіда буде дві, захочу машину- у сусіда буде дві, думав-думав і каже: А зроби ти рибко так, щоб у мене одне яйце відсохло.

можна було простіше:
хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
flyman
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