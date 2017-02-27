наши так и поступили. "Спрос рождает предложение", слыхали?
Да, для этого надо иметь нормальную кредитную историю, тогда будете тебе лизинг в нужных объёмах. Что ж, кто заработал репутацию, тот на коне, в жизни почему-то всегда так.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
наши так и поступили. "Спрос рождает предложение", слыхали?
Да, для этого надо иметь нормальную кредитную историю, тогда будете тебе лизинг в нужных объёмах. Что ж, кто заработал репутацию, тот на коне, в жизни почему-то всегда так.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:56
Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів у гривні.
Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,70%, 1-річних - 11,50%, 1,5-річних - 11,57%, 2-річних - 12,40%, 3-річних - 12,49%, 5-річних - 12,75%.
"Найбільший попит був зосереджений на інструментах від 1 до 2 років", - додали в Мінфіні.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:33
Успіх завжди знайдеться добрий сусід який продасть по старій ціні ну то й що що вистрілить собі в ногу , то "сам не гам і іншому не дам"
Востаннє редагувалось yama в П'ят 08 жов, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:55
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................08.10.2021...........11.10.2021
дата розрахунку................07.10.2021............08.10.2021
Євро...................................30,4378.................30,4768...+0.13%
Долар США........................26,3314.................26,3515...+0.08%
После полудня гривна отыграла чуть более половины копейки.
Открылись на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия. Впрочем, сегодня говорить об открытии в 10 часов совсем не получается. Серьезная активность началась значительно раньше. При этом НБУ был замечен с покупками дороже вчерашнего закрытия. Ситуация не вполне понятна. На попытку развернуть тренд это не похоже, больше похоже на попытку сдержать падение, заставив пройти один и тот же путь дважды. В таких действиях НБУ раньше уже был замечен, но действовал немного другими методами. Сейчас, похоже, просто воспользовались ранним появлением крупного и наглого продавца. После 10 пошли вниз и за 40 минут опустились на 3 копейки и остановились. Около 11 приподнялись на полкопейки, постояли минут 40 и вернулись обратно.
В мире доллар всю ночь умеренно рос, а сейчас немного откатился.
Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки, а к обеду вернулись обратно. После обеда опустились еще на полкопейки и уперлись в барьер, выставленный с самого утра регулятором. Около 15-30 отошли от забора на полкопейки.
В мире доллар продолжает снижение и сейчас находится в окрестности вчерашних минимумов.
Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 26.3500 - 26.3700. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Учитывая очень высокие обороты и солидный объем интервенции, можно предположить, что НБУ знал о больших объемах заранее. Это может объяснить нестандартные действия в начале сессии. Очень интересно будет посмотреть на объемы торгов за вчера и сегодня. Не исключено, что НБУ сегодня "отыгрывался" после того как допустил слишком глубокую просадку.
Этот день в истории:
2020 - 28.2836 (-4) -193
2019 - 24.7070 (-16) +165
2018 - 28.0879 (+0)
2017 - 26.7399 (-6)
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:57
Думаю, що можу залишити це без коментаря… Досягнути рівень буде не так просто і маса аргументації… А виявилося, що не так просто і дуже просто це у пана тотожні поняття! На сьогодні курс НБУ - 26,35-26,37! І пан виявився правим - не все так просто і важко тримати курс саме на 26,50, щоб хтось міг сказати «ну, не 26,50, а інше»… Все обґрунтування коту під хвіст! Як там його звали, наче кіт Рижик! Хоча мене теж низький курс не радує! Борги в гривні, а скидувати треба зеленого!
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав
п.с.
Хоча я, НЕходовий товар(або дуже слабо ходовий), якого є більше однієї одиниці - продаю по "старій ціні"/ціну не змінюю!
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:17
Потребительская инфляция в сентябре ускорила рост до 11% г/г (пред. 10,2%) и до 1,3% м/м (пред. -0,2%)
Продукты питания подорожали за год на 14,3%. Услуги ЖКХ - на 25,1% (в том числе газ на 68,6%). Дешевеет только одежда и обувь - на 4,2%
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:28
можна було простіше:
хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
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