Успіх написав:Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав
Ну и что? Вспоминаем древнюю как мир задачку: Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?
Ок)) А скільки сплатить продавець підвищеної оренди, податків? І скільки, взагалі, на свій цей заробіток купить продуктів, які теж добряче зросли в ціні? В - вигода!
п.с. І якби ж то все було так просто і весь товар вимірювався однією шапкою)) - тобто продав 1 шапку = продав весь товар)) тоді знову закупив весь товар і знову весь продав)) А в реальності - далеко не так Весь товар можна оцінити, наприклад, в 10 шапок)) І тоді так - продав 7 шапок з 10ти(за аналогічний період) по 5ть, далі закупив тих же 7 шапок, але вже по 6. Далі(в реальності) продав вже тільки 3(три) шапки по 7, так як попит спав з подорожчанням, але продавцю тепер треба оплатити все, що також подорожчало - оренду/податки/комуналь/продукти.... То що - красотаааа, якщо розглядати реальність, а не віртуальність?(свеєричного коня у вакуумі)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 08 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:можна було простіше: хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.
По теме: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
kluychkooleg написав: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
Ни то, ни другое, ИМХО. Расхожая фраза, которую каждый уважающий себя Премьер (это было заявление Шмыгаля) должен периодически вспоминать в речах за все хорошее против всего плохого
flyman написав:можна було простіше: хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.
По теме: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?