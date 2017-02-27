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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8371837283738374

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 84
Менше 26,00
10%
8
26,00-26,50
14%
12
26,50-27,00
35%
29
27,00-27,50
25%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
5
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:30

Задача з зірочкою))

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав

Ну и что?
Вспоминаем древнюю как мир задачку:
Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?

Ок))
А скільки сплатить продавець підвищеної оренди, податків?
І скільки, взагалі, на свій цей заробіток купить продуктів, які теж добряче зросли в ціні? :D
В - вигода! :D

п.с.
І якби ж то все було так просто і весь товар вимірювався однією шапкою)) - тобто продав 1 шапку = продав весь товар)) тоді знову закупив весь товар і знову весь продав))
А в реальності - далеко не так ;)
Весь товар можна оцінити, наприклад, в 10 шапок))
І тоді так - продав 7 шапок з 10ти(за аналогічний період) по 5ть, далі закупив тих же 7 шапок, але вже по 6.
Далі(в реальності) продав вже тільки 3(три) шапки по 7, так як попит спав з подорожчанням, але продавцю тепер треба оплатити все, що також подорожчало - оренду/податки/комуналь/продукти....
То що - красотаааа, якщо розглядати реальність, а не віртуальність?(свеєричного коня у вакуумі) ;)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 08 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:35

  flyman написав:можна було простіше:
хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)


Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.

По теме:
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.

Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:48

  kluychkooleg написав:
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.

Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?


Ни то, ни другое, ИМХО. Расхожая фраза, которую каждый уважающий себя Премьер (это было заявление Шмыгаля) должен периодически вспоминать в речах за все хорошее против всего плохого
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:03

  kluychkooleg написав:
  flyman написав:можна було простіше:
хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)


Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.

По теме:
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.

Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?

це більше чим при "злочинній владі" і десь на рівні "папіредників"
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/21/infografika/finansy/vnutrishni-zovnishni-zapozychennya-ukrayiny-yak-zminyuvalysya-2001-roku

тре знижувати вартість обслуговування держборгу, а не грати в кишеньковий пінбол, перекидаючи яйця з одної кишені в другу
flyman
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