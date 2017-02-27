Успіх написав:Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав
Ну и что? Вспоминаем древнюю как мир задачку: Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?
Ок)) А скільки сплатить продавець підвищеної оренди, податків? І скільки, взагалі, на свій цей заробіток купить продуктів, які теж добряче зросли в ціні? В - вигода!
п.с. І якби ж то все було так просто і весь товар вимірювався однією шапкою)) - тобто продав 1 шапку = продав весь товар)) тоді знову закупив весь товар і знову весь продав)) А в реальності - далеко не так Весь товар можна оцінити, наприклад, в 10 шапок)) І тоді так - продав 7 шапок з 10ти(за аналогічний період) по 5ть, далі закупив тих же 7 шапок, але вже по 6. Далі(в реальності) продав вже тільки 3(три) шапки по 7, так як попит спав з подорожчанням, але продавцю тепер треба оплатити все, що також подорожчало - оренду/податки/комуналь/продукти.... То що - красотаааа, якщо розглядати реальність, а не віртуальність?(свеєричного коня у вакуумі)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 08 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:можна було простіше: хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.
По теме: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
kluychkooleg написав: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
Ни то, ни другое, ИМХО. Расхожая фраза, которую каждый уважающий себя Премьер (это было заявление Шмыгаля) должен периодически вспоминать в речах за все хорошее против всего плохого
flyman написав:можна було простіше: хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.
По теме: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
За прошедшую неделю 04- 08.10.2021 НБУ выкупил на МБ $228 млн. из них: - по единому курсу - 223; - выбором лучшей цены - 5. Ничего не продавал.
Очень приблизительно по дням: - понедельник - 5; - вторник - 45; - среда - 5; - четверг - 34.5; - пятница - 138.5. Было понятно, что сегодня купили много, но результат все равно впечатляет. Если в понедельник анализ ликвидности не получится натянуть на эту раскладку, придется придумывать новую
С начала года чистая покупка составила $1707.7 млн.
За пятницу котировки доллара просели на межбанке на 2 копейки — с 26,38/26,40 до 26,36/26,38 гривен, хотя и имели шансы сделать это в гораздо больших объемах даже несмотря на активизацию части крупных покупателей.
Но в ситуацию снова вмешался Нацбанк. С самого утра он вышел на торги с интервенцией по покупке доллара по цене 26,345 гривен, что было выше вчерашнего закрытия. Это задало тон работе валютного рынка уже до самого вечера.
Всем покупателям — участникам торгов пришлось сразу же ставить свои котировки выше уровня регулятора, а продавцы поняли, что особых проблем с переизбытком валюты при таком «универсальном покупателе» у них не будет, и перестали «двигаться» по курсу.
По настойчивым слухам на рынке, которым верит и Минфин, сегодня регулятор делал это под распродажи валюты Укравтодором. И явно имел желание «помочь» ему это сделать подороже.
Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня и все равно выкупить порядка $ 50 млн, можно говорить, что цель продать весь объем Укравтодора (участники торгов говорили о сумме порядка $ 80 млн) максимально дорого именно на межбанке клиентам оказалась выполнена лишь частично.
Ход торгов:
Выход с самого утра НБУ с покупкой доллара по цене 26,345 гривен привел к тому, что курс с утренних 26,38/26,40 гривен просел к 11 часам только до уровня 26,355/26,375 гривен, а не ниже, если бы не было такого ценника Нацбанка. Покупатели были вынуждены ставить свои котировки выше отметки регулятора, чтобы провести свои сделки. К 12 часам курс просел до 26,35/26,37 гривен и находился в этих пределах с небольшими отклонениями уже почти до 14 часов.
К 15:00 все покупатели уже почти закрыли свои объемы и только присутствие на рынке Нацбанка с покупкой по тем же 26,345 не давало котировкам опустится ниже. Курс ненадолго замер на отметке 26,345/26,365 гривен за доллар, но затем постепенно начал расти за счет мелких покупателей, которые закрывали свои небольшие лоты. К 16 часам доллар подрос до 26,355/26,375 гривен, а завершились торги сегодня на отметке 26,36/26,38.
Главные события 8 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с 26,38/26,40 гривен до 26,36/26,38 гривен.
Нацбанк сегодня на торги вышел в самом начале сессии с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этим ценником практически всю самую активную фазу сессии. Купил по разным оценкам наблюдателей порядка $ 50 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,358 гривен за доллар, а официальный курс на 11 октября 2021 года установлен на уровне 26,3515 гривны за доллар.