Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:39

За пятницу котировки доллара просели на межбанке на 2 копейки — с 26,38/26,40 до 26,36/26,38 гривен, хотя и имели шансы сделать это в гораздо больших объемах даже несмотря на активизацию части крупных покупателей.



Но в ситуацию снова вмешался Нацбанк. С самого утра он вышел на торги с интервенцией по покупке доллара по цене 26,345 гривен, что было выше вчерашнего закрытия. Это задало тон работе валютного рынка уже до самого вечера.



Всем покупателям — участникам торгов пришлось сразу же ставить свои котировки выше уровня регулятора, а продавцы поняли, что особых проблем с переизбытком валюты при таком «универсальном покупателе» у них не будет, и перестали «двигаться» по курсу.



По настойчивым слухам на рынке, которым верит и Минфин, сегодня регулятор делал это под распродажи валюты Укравтодором. И явно имел желание «помочь» ему это сделать подороже.



Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня и все равно выкупить порядка $ 50 млн, можно говорить, что цель продать весь объем Укравтодора (участники торгов говорили о сумме порядка $ 80 млн) максимально дорого именно на межбанке клиентам оказалась выполнена лишь частично.



Ход торгов:



Выход с самого утра НБУ с покупкой доллара по цене 26,345 гривен привел к тому, что курс с утренних 26,38/26,40 гривен просел к 11 часам только до уровня 26,355/26,375 гривен, а не ниже, если бы не было такого ценника Нацбанка. Покупатели были вынуждены ставить свои котировки выше отметки регулятора, чтобы провести свои сделки. К 12 часам курс просел до 26,35/26,37 гривен и находился в этих пределах с небольшими отклонениями уже почти до 14 часов.



К 15:00 все покупатели уже почти закрыли свои объемы и только присутствие на рынке Нацбанка с покупкой по тем же 26,345 не давало котировкам опустится ниже. Курс ненадолго замер на отметке 26,345/26,365 гривен за доллар, но затем постепенно начал расти за счет мелких покупателей, которые закрывали свои небольшие лоты. К 16 часам доллар подрос до 26,355/26,375 гривен, а завершились торги сегодня на отметке 26,36/26,38.

Главные события 8 октября на валютном рынке:



Доллар за день подешевел с 26,38/26,40 гривен до 26,36/26,38 гривен.



Нацбанк сегодня на торги вышел в самом начале сессии с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этим ценником практически всю самую активную фазу сессии. Купил по разным оценкам наблюдателей порядка $ 50 млн.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,358 гривен за доллар, а официальный курс на 11 октября 2021 года установлен на уровне 26,3515 гривны за доллар.