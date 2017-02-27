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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8371837283738374

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 84
Менше 26,00
10%
8
26,00-26,50
14%
12
26,50-27,00
35%
29
27,00-27,50
25%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
5
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:30

Задача з зірочкою))

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав

Ну и что?
Вспоминаем древнюю как мир задачку:
Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?

Ок))
А скільки сплатить продавець підвищеної оренди, податків?
І скільки, взагалі, на свій цей заробіток купить продуктів, які теж добряче зросли в ціні? :D
В - вигода! :D

п.с.
І якби ж то все було так просто і весь товар вимірювався однією шапкою)) - тобто продав 1 шапку = продав весь товар)) тоді знову закупив весь товар і знову весь продав))
А в реальності - далеко не так ;)
Весь товар можна оцінити, наприклад, в 10 шапок))
І тоді так - продав 7 шапок з 10ти(за аналогічний період) по 5ть, далі закупив тих же 7 шапок, але вже по 6.
Далі(в реальності) продав вже тільки 3(три) шапки по 7, так як попит спав з подорожчанням, але продавцю тепер треба оплатити все, що також подорожчало - оренду/податки/комуналь/продукти....
То що - красотаааа, якщо розглядати реальність, а не віртуальність?(свеєричного коня у вакуумі) ;)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 08 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:35

  flyman написав:можна було простіше:
хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)


Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.

По теме:
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.

Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:48

  kluychkooleg написав:
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.

Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?


Ни то, ни другое, ИМХО. Расхожая фраза, которую каждый уважающий себя Премьер (это было заявление Шмыгаля) должен периодически вспоминать в речах за все хорошее против всего плохого
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:03

  kluychkooleg написав:
  flyman написав:можна було простіше:
хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)


Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.

По теме:
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.

Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?

це більше чим при "злочинній владі" і десь на рівні "папіредників"
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/21/infografika/finansy/vnutrishni-zovnishni-zapozychennya-ukrayiny-yak-zminyuvalysya-2001-roku

тре знижувати вартість обслуговування держборгу, а не грати в кишеньковий пінбол, перекидаючи яйця з одної кишені в другу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:06

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 04- 08.10.2021 НБУ выкупил на МБ $228 млн. из них:
- по единому курсу - 223;
- выбором лучшей цены - 5.
Ничего не продавал.

Очень приблизительно по дням:
- понедельник - 5;
- вторник - 45;
- среда - 5;
- четверг - 34.5;
- пятница - 138.5.
Было понятно, что сегодня купили много, но результат все равно впечатляет.
Если в понедельник анализ ликвидности не получится натянуть на эту раскладку, придется придумывать новую :)

С начала года чистая покупка составила $1707.7 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:39

Несмотря на все старания Нацбанка, доллар снова подешевел

За пятницу котировки доллара просели на межбанке на 2 копейки — с 26,38/26,40 до 26,36/26,38 гривен, хотя и имели шансы сделать это в гораздо больших объемах даже несмотря на активизацию части крупных покупателей.

Но в ситуацию снова вмешался Нацбанк. С самого утра он вышел на торги с интервенцией по покупке доллара по цене 26,345 гривен, что было выше вчерашнего закрытия. Это задало тон работе валютного рынка уже до самого вечера.

Всем покупателям — участникам торгов пришлось сразу же ставить свои котировки выше уровня регулятора, а продавцы поняли, что особых проблем с переизбытком валюты при таком «универсальном покупателе» у них не будет, и перестали «двигаться» по курсу.

По настойчивым слухам на рынке, которым верит и Минфин, сегодня регулятор делал это под распродажи валюты Укравтодором. И явно имел желание «помочь» ему это сделать подороже.

Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня и все равно выкупить порядка $ 50 млн, можно говорить, что цель продать весь объем Укравтодора (участники торгов говорили о сумме порядка $ 80 млн) максимально дорого именно на межбанке клиентам оказалась выполнена лишь частично.

Ход торгов:

Выход с самого утра НБУ с покупкой доллара по цене 26,345 гривен привел к тому, что курс с утренних 26,38/26,40 гривен просел к 11 часам только до уровня 26,355/26,375 гривен, а не ниже, если бы не было такого ценника Нацбанка. Покупатели были вынуждены ставить свои котировки выше отметки регулятора, чтобы провести свои сделки. К 12 часам курс просел до 26,35/26,37 гривен и находился в этих пределах с небольшими отклонениями уже почти до 14 часов.

К 15:00 все покупатели уже почти закрыли свои объемы и только присутствие на рынке Нацбанка с покупкой по тем же 26,345 не давало котировкам опустится ниже. Курс ненадолго замер на отметке 26,345/26,365 гривен за доллар, но затем постепенно начал расти за счет мелких покупателей, которые закрывали свои небольшие лоты. К 16 часам доллар подрос до 26,355/26,375 гривен, а завершились торги сегодня на отметке 26,36/26,38.

Главные события 8 октября на валютном рынке:

Доллар за день подешевел с 26,38/26,40 гривен до 26,36/26,38 гривен.

Нацбанк сегодня на торги вышел в самом начале сессии с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этим ценником практически всю самую активную фазу сессии. Купил по разным оценкам наблюдателей порядка $ 50 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,358 гривен за доллар, а официальный курс на 11 октября 2021 года установлен на уровне 26,3515 гривны за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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