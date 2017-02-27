Успіх написав:Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав
Ну и что? Вспоминаем древнюю как мир задачку: Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?
Ок)) А скільки сплатить продавець підвищеної оренди, податків? І скільки, взагалі, на свій цей заробіток купить продуктів, які теж добряче зросли в ціні? В - вигода!
п.с. І якби ж то все було так просто і весь товар вимірювався однією шапкою)) - тобто продав 1 шапку = продав весь товар)) тоді знову закупив весь товар і знову весь продав)) А в реальності - далеко не так Весь товар можна оцінити, наприклад, в 10 шапок)) І тоді так - продав 7 шапок з 10ти(за аналогічний період) по 5ть, далі закупив тих же 7 шапок, але вже по 6. Далі(в реальності) продав вже тільки 3(три) шапки по 7, так як попит спав з подорожчанням, але продавцю тепер треба оплатити все, що також подорожчало - оренду/податки/комуналь/продукти.... То що - красотаааа, якщо розглядати реальність, а не віртуальність?(свеєричного коня у вакуумі)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 08 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:можна було простіше: хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.
По теме: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
kluychkooleg написав: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
Ни то, ни другое, ИМХО. Расхожая фраза, которую каждый уважающий себя Премьер (это было заявление Шмыгаля) должен периодически вспоминать в речах за все хорошее против всего плохого
flyman написав:можна було простіше: хочу щоб в мене була одна жінка (або двоє дітей, або ще щось, що поштучно добре, а як з перебором: то навпаки)
Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.
По теме: Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
За прошедшую неделю 04- 08.10.2021 НБУ выкупил на МБ $228 млн. из них: - по единому курсу - 223; - выбором лучшей цены - 5. Ничего не продавал.
Очень приблизительно по дням: - понедельник - 5; - вторник - 45; - среда - 5; - четверг - 34.5; - пятница - 138.5. Было понятно, что сегодня купили много, но результат все равно впечатляет. Если в понедельник анализ ликвидности не получится натянуть на эту раскладку, придется придумывать новую
С начала года чистая покупка составила $1707.7 млн.
За пятницу котировки доллара просели на межбанке на 2 копейки — с 26,38/26,40 до 26,36/26,38 гривен, хотя и имели шансы сделать это в гораздо больших объемах даже несмотря на активизацию части крупных покупателей.
Но в ситуацию снова вмешался Нацбанк. С самого утра он вышел на торги с интервенцией по покупке доллара по цене 26,345 гривен, что было выше вчерашнего закрытия. Это задало тон работе валютного рынка уже до самого вечера.
Всем покупателям — участникам торгов пришлось сразу же ставить свои котировки выше уровня регулятора, а продавцы поняли, что особых проблем с переизбытком валюты при таком «универсальном покупателе» у них не будет, и перестали «двигаться» по курсу.
По настойчивым слухам на рынке, которым верит и Минфин, сегодня регулятор делал это под распродажи валюты Укравтодором. И явно имел желание «помочь» ему это сделать подороже.
Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня и все равно выкупить порядка $ 50 млн, можно говорить, что цель продать весь объем Укравтодора (участники торгов говорили о сумме порядка $ 80 млн) максимально дорого именно на межбанке клиентам оказалась выполнена лишь частично.
Ход торгов:
Выход с самого утра НБУ с покупкой доллара по цене 26,345 гривен привел к тому, что курс с утренних 26,38/26,40 гривен просел к 11 часам только до уровня 26,355/26,375 гривен, а не ниже, если бы не было такого ценника Нацбанка. Покупатели были вынуждены ставить свои котировки выше отметки регулятора, чтобы провести свои сделки. К 12 часам курс просел до 26,35/26,37 гривен и находился в этих пределах с небольшими отклонениями уже почти до 14 часов.
К 15:00 все покупатели уже почти закрыли свои объемы и только присутствие на рынке Нацбанка с покупкой по тем же 26,345 не давало котировкам опустится ниже. Курс ненадолго замер на отметке 26,345/26,365 гривен за доллар, но затем постепенно начал расти за счет мелких покупателей, которые закрывали свои небольшие лоты. К 16 часам доллар подрос до 26,355/26,375 гривен, а завершились торги сегодня на отметке 26,36/26,38.
Главные события 8 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с 26,38/26,40 гривен до 26,36/26,38 гривен.
Нацбанк сегодня на торги вышел в самом начале сессии с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этим ценником практически всю самую активную фазу сессии. Купил по разным оценкам наблюдателей порядка $ 50 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,358 гривен за доллар, а официальный курс на 11 октября 2021 года установлен на уровне 26,3515 гривны за доллар.
fin написав:60-70 это вряд ли. Но уверен, что этой зимой точно увидим 30. Поэтому доллары сейчас надо покупать, если есть свободная гривнебумага. Цирк! Убитая экономика полуубитой страны, уровня Чада, Мали или Мозамбика, но доллар дешевеет!
И как оно будет встретить пробой 26 в долларе нахомяченном по 27,25?
И не только. Я хомячил,например, лет 5 назад и по 27,5, и по 27,4, и даже по 28. И что? Всеравно очень скоро доллар будет за 30. Потому что страна вечно убитая, ничего не работает, ничего качественного не производят, куча серьезнейших проблем в экономике. Коррупция неубиваемая и так далее.... 30 будет за счастье. К сожалению.