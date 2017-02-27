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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:30
Задача з зірочкою))
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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 08 жов, 2021 20:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:35
Вариант может оказаться ничуть не лучше, чем с отсохшим яйцом. Иногда и одна жена - перебор.
По теме:
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов (примерно 2 трлн 364 млрд 931 млн гривен). Кабмин планирует увеличить собственные внутренние заимствования и уменьшить долю внешних заимствований.
Увеличение доли внутренних заимствований - это ОВДП, труска матрасов или оба два вместе?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:48
Ни то, ни другое, ИМХО. Расхожая фраза, которую каждый уважающий себя Премьер (это было заявление Шмыгаля) должен периодически вспоминать в речах за все хорошее против всего плохого
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:03
це більше чим при "злочинній владі" і десь на рівні "папіредників"
тре знижувати вартість обслуговування держборгу, а не грати в кишеньковий пінбол, перекидаючи яйця з одної кишені в другу
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:06
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 04- 08.10.2021 НБУ выкупил на МБ $228 млн. из них:
- по единому курсу - 223;
- выбором лучшей цены - 5.
Ничего не продавал.
Очень приблизительно по дням:
- понедельник - 5;
- вторник - 45;
- среда - 5;
- четверг - 34.5;
- пятница - 138.5.
Было понятно, что сегодня купили много, но результат все равно впечатляет.
Если в понедельник анализ ликвидности не получится натянуть на эту раскладку, придется придумывать новую
С начала года чистая покупка составила $1707.7 млн.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:39
Несмотря на все старания Нацбанка, доллар снова подешевел
За пятницу котировки доллара просели на межбанке на 2 копейки — с 26,38/26,40 до 26,36/26,38 гривен, хотя и имели шансы сделать это в гораздо больших объемах даже несмотря на активизацию части крупных покупателей.
Но в ситуацию снова вмешался Нацбанк. С самого утра он вышел на торги с интервенцией по покупке доллара по цене 26,345 гривен, что было выше вчерашнего закрытия. Это задало тон работе валютного рынка уже до самого вечера.
Всем покупателям — участникам торгов пришлось сразу же ставить свои котировки выше уровня регулятора, а продавцы поняли, что особых проблем с переизбытком валюты при таком «универсальном покупателе» у них не будет, и перестали «двигаться» по курсу.
По настойчивым слухам на рынке, которым верит и Минфин, сегодня регулятор делал это под распродажи валюты Укравтодором. И явно имел желание «помочь» ему это сделать подороже.
Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня и все равно выкупить порядка $ 50 млн, можно говорить, что цель продать весь объем Укравтодора (участники торгов говорили о сумме порядка $ 80 млн) максимально дорого именно на межбанке клиентам оказалась выполнена лишь частично.
Ход торгов:
Выход с самого утра НБУ с покупкой доллара по цене 26,345 гривен привел к тому, что курс с утренних 26,38/26,40 гривен просел к 11 часам только до уровня 26,355/26,375 гривен, а не ниже, если бы не было такого ценника Нацбанка. Покупатели были вынуждены ставить свои котировки выше отметки регулятора, чтобы провести свои сделки. К 12 часам курс просел до 26,35/26,37 гривен и находился в этих пределах с небольшими отклонениями уже почти до 14 часов.
К 15:00 все покупатели уже почти закрыли свои объемы и только присутствие на рынке Нацбанка с покупкой по тем же 26,345 не давало котировкам опустится ниже. Курс ненадолго замер на отметке 26,345/26,365 гривен за доллар, но затем постепенно начал расти за счет мелких покупателей, которые закрывали свои небольшие лоты. К 16 часам доллар подрос до 26,355/26,375 гривен, а завершились торги сегодня на отметке 26,36/26,38.
Главные события 8 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с 26,38/26,40 гривен до 26,36/26,38 гривен.
Нацбанк сегодня на торги вышел в самом начале сессии с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этим ценником практически всю самую активную фазу сессии. Купил по разным оценкам наблюдателей порядка $ 50 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,358 гривен за доллар, а официальный курс на 11 октября 2021 года установлен на уровне 26,3515 гривны за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А куда все успешные любители евро подевались?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:02
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:11
И не только. Я хомячил,например, лет 5 назад и по 27,5, и по 27,4, и даже по 28. И что? Всеравно очень скоро доллар будет за 30. Потому что страна вечно убитая, ничего не работает, ничего качественного не производят, куча серьезнейших проблем в экономике. Коррупция неубиваемая и так далее.... 30 будет за счастье. К сожалению.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:52
Що, так ніхто і не знає розв'язку цих двох задач? ;)
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