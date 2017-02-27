Рано или поздно это произойдет, а сейчас, под шумок эпидемии и проблем с логистикой, похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:11
Рано или поздно это произойдет, а сейчас, под шумок эпидемии и проблем с логистикой, похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 08 жов, 2021 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:13
Дефолт в США вряд-ли разве что там насмерть сцепятся местные Ющенко и Тимошенко. Тогда уже без разницы стабильность мировой валюты, статус сверхдержавы и прочие мелочи. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:20
Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом все произойдет бесконтрольно.
Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков, держа ситуацию под контролем. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 08 жов, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:22
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:33
Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.
Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:40
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность.
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