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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8372837383748375

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 84
Менше 26,00
10%
8
26,00-26,50
14%
12
26,50-27,00
35%
29
27,00-27,50
25%
21
27,50-28,00
10%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
5
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:11

  zРадио написав:Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.


Рано или поздно это произойдет, а сейчас, под шумок эпидемии и проблем с логистикой, похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри :)
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 08 жов, 2021 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:13

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.


Рано или поздно это произойдет, а сейчас похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри :)

Дефолт в США вряд-ли разве что там насмерть сцепятся местные Ющенко и Тимошенко. Тогда уже без разницы стабильность мировой валюты, статус сверхдержавы и прочие мелочи. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:20

  vitaliian написав:Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.


Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом все произойдет бесконтрольно.

Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков, держа ситуацию под контролем. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 08 жов, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:22

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.


Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом рванет безконтрольно.

Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков и выхода ситуации из под контроля. Другой такой удобный случай уже врядли будет.

Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:33

  vitaliian написав:Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.


Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.

Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:40

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.


Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.

Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность.
vitaliian
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