|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:42
Striker написав:
Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня
Модель базарного
картелю.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|27749
|10807974
|
|
|7771
|9676143
|
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ
|
|1143
|2415183
|
П'ят 08 жов, 2021 15:23
zРадио
|