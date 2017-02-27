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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8372837383748375

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 85
Менше 26,00
9%
8
26,00-26,50
15%
13
26,50-27,00
34%
29
27,00-27,50
25%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
1%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
5
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:42

  Striker написав:Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня

Модель базарного картелю.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 07:23

Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше
Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих
( другого не дано )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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