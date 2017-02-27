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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:42
Striker написав:
Учитывая, что в итоге самому НБУ пришлось для этого простоять весь день на межбанке, чтобы не допустить проседания курса ниже этого уровня
Модель базарного
картелю.
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Прораб
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Додано: Суб 09 жов, 2021 07:23
Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше
Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих
( другого не дано )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 09 жов, 2021 08:30
sani_2012 написав:
Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше
Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих
( другого не дано )*Відправлено з Чату
Чому ж не дають такої можливості, наче скрізь розумні керманичі, особливо зараз, вибрані більшістю насєлєнія?
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remark
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Додано: Суб 09 жов, 2021 09:19
remark написав: sani_2012 написав:
Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше
Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих
( другого не дано )*Відправлено з Чату
Чому ж не дають такої можливості, наче скрізь розумні керманичі, особливо зараз, вибрані більшістю насєлєнія?
Тому, що не в керманичах справа, а в інституціях. Якого б чудового керманича ви не поставили працювати, система його з'їсть.
Із фондою наприклад нічого не вийде допоки не буде реформи суду та законодавства яке буде захищати інвестора.
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