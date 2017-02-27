sani_2012 написав:Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих ( другого не дано )
Чому ж не дають такої можливості, наче скрізь розумні керманичі, особливо зараз, вибрані більшістю насєлєнія?
Тому, що не в керманичах справа, а в інституціях. Якого б чудового керманича ви не поставили працювати, система його з'їсть. Із фондою наприклад нічого не вийде допоки не буде реформи суду та законодавства яке буде захищати інвестора.
sani_2012 написав:Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих ( другого не дано )
Интересно, Кабмин снова будет кредитоваться в декабре на десятки миллиардов, исполняя расходную часть бюджета, или оставит ситуацию как бонус в виде снижения дефицита (о последствиях недофинансирования расходов ничего неизвестно - насколько там критичные вещи, или второстепенные)
З початку року ще й досі не профінансовано 69 млрд грн планових видатків за загальним фондом, та 30,9 млрд грн за спеціальним фондом. Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління. Там зазначили, що попри те, що у вересні Уряд значно прискорив використання видатків: при плані 113,9 млрд грн (за загальним фондом), фактично профінансовано 109,7 млрд грн, видатки відстають від плану. Для такої ситуації на їх думку є три ключові причини: Невчасне використання органами влади тих коштів, які вже надані Держказначейством: за січень-вересень їх сума склала 58,3 млрд грн (за загальним фондом держбюджету). Економія Уряду на обслуговуванні держборгу (9,3 млрд грн) та сплаті по гарантійних зобов’язаннях (3,1 млрд грн). "Це є позитивною новиною, і наслідком, зокрема, більш міцної гривні порівняно з обмінним курсом, який закладався при плануванні бюджету", - зазначили аналітики. Окремі органи влади ще й досі не затвердили необхідні для фінансування документи - паспорти бюджетних програм. "На 5 жовтня не затверджено паспорти близько 5%, або 24 бюджетних програм на загальну суму 3 млрд грн, з них по три паспорти припадає на МОН, Міндовкілля, Мінагро та Мінінфраструктури", - йдеться у повідомленні
PS: новая веха энергетического кризиса - блэкаут целой страны
fin написав:И не только. Я хомячил,например, лет 5 назад и по 27,5, и по 27,4, и даже по 28. И что? Всеравно очень скоро доллар будет за 30. Потому что страна вечно убитая, ничего не работает, ничего качественного не производят, куча серьезнейших проблем в экономике. Коррупция неубиваемая и так далее.... 30 будет за счастье. К сожалению.
є ймовірність, що цей рік ще пропетляємо, а 2022 може стати для гривні турбулентним
Investor_K написав:Как бы энергии закупить прозапас?
Заведите 2 пруда, один выше другой ниже, ночью закачивайте воду в тот что выше (по ночному тарифу) днём спускайте её на мельницу с генератором э/э. Таким образом у вас будет всегда ночной тариф. Можно поставить солнечные панели в Африке и протянуть силовые провода в Киев. Но там слоны, ну их нафиг.