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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8373837483758376>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 88
Менше 26,00
9%
8
26,00-26,50
15%
13
26,50-27,00
34%
30
27,00-27,50
24%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:19

  remark написав:
  sani_2012 написав:Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше
Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих
( другого не дано )

*Відправлено з Чату


Чому ж не дають такої можливості, наче скрізь розумні керманичі, особливо зараз, вибрані більшістю насєлєнія?

Тому, що не в керманичах справа, а в інституціях. Якого б чудового керманича ви не поставили працювати, система його з'їсть.
Із фондою наприклад нічого не вийде допоки не буде реформи суду та законодавства яке буде захищати інвестора.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:45

  sani_2012 написав:Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше
Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих
( другого не дано )

*Відправлено з Чату


Почитайте почему тут нет фондового рынка:
https://analytics.hvylya.net/230296-poc ... vogo-rynka
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:55

Интересно, Кабмин снова будет кредитоваться в декабре на десятки миллиардов, исполняя расходную часть бюджета, или оставит ситуацию как бонус в виде снижения дефицита (о последствиях недофинансирования расходов ничего неизвестно - насколько там критичные вещи, или второстепенные)

З початку року ще й досі не профінансовано 69 млрд грн планових видатків за загальним фондом, та 30,9 млрд грн за спеціальним фондом.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.
Там зазначили, що попри те, що у вересні Уряд значно прискорив використання видатків: при плані 113,9 млрд грн (за загальним фондом), фактично профінансовано 109,7 млрд грн, видатки відстають від плану.
Для такої ситуації на їх думку є три ключові причини:
Невчасне використання органами влади тих коштів, які вже надані Держказначейством: за січень-вересень їх сума склала 58,3 млрд грн (за загальним фондом держбюджету).
Економія Уряду на обслуговуванні держборгу (9,3 млрд грн) та сплаті по гарантійних зобов’язаннях (3,1 млрд грн). "Це є позитивною новиною, і наслідком, зокрема, більш міцної гривні порівняно з обмінним курсом, який закладався при плануванні бюджету", - зазначили аналітики.
Окремі органи влади ще й досі не затвердили необхідні для фінансування документи - паспорти бюджетних програм. "На 5 жовтня не затверджено паспорти близько 5%, або 24 бюджетних програм на загальну суму 3 млрд грн, з них по три паспорти припадає на МОН, Міндовкілля, Мінагро та Мінінфраструктури", - йдеться у повідомленні



PS: новая веха энергетического кризиса - блэкаут целой страны :shock:

Lebanon: Total power outage as electricity grid shuts down after running out of fuel
https://news.sky.com/story/lebanon-tota ... s-12429825
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:05

  fin написав:И не только. Я хомячил,например, лет 5 назад и по 27,5, и по 27,4, и даже по 28. И что? Всеравно очень скоро доллар будет за 30. Потому что страна вечно убитая, ничего не работает, ничего качественного не производят, куча серьезнейших проблем в экономике. Коррупция неубиваемая и так далее.... 30 будет за счастье. К сожалению.


є ймовірність, що цей рік ще пропетляємо, а 2022 може стати для гривні турбулентним
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:24

[quote="5312279:zРадио"

PS: новая веха энергетического кризиса - блэкаут целой страны :shock:

Lebanon: Total power outage as electricity grid shuts down after running out of fuel
https://news.sky.com/story/lebanon-tota ... s-12429825[/quote]
Ты у нас топ-менеджер по развитию, вот и изучай. Почему у них там так случилось

А не гунди :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как бы энергии закупить прозапас?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:41

  Investor_K написав:Как бы энергии закупить прозапас?

опоздали, надо было, когда газ был по 2000 :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:44

  Investor_K написав:Как бы энергии закупить прозапас?

Заведите 2 пруда, один выше другой ниже, ночью закачивайте воду в тот что выше (по ночному тарифу) днём спускайте её на мельницу с генератором э/э. Таким образом у вас будет всегда ночной тариф. Можно поставить солнечные панели в Африке и протянуть силовые провода в Киев. Но там слоны, ну их нафиг.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:13

Может проще на ручье турбину поставить ))) ( ну чтоб круглосуточно )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:16

  sani_2012 написав:Может проще на ручье турбину поставить ))) ( ну чтоб круглосуточно )

*Відправлено з Чату

Давление на лопасти нужно.
vitaliian
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