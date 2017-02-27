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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8373837483758376

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 88
Менше 26,00
9%
8
26,00-26,50
15%
13
26,50-27,00
34%
30
27,00-27,50
24%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:18

  vitaliian написав:Давление на лопасти нужно.

Днепр подойдёт )))

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:32

  sani_2012 написав:
  vitaliian написав:Давление на лопасти нужно.

Днепр подойдёт )))

*Відправлено з Чату

Особенно в районе запорожской гэс.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:38

  vitaliian написав:Особенно в районе кременчуга и запорожья.

Ну тогда не знаю ( динамка и велосипед ; либо ацетиленовый фонарик

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:42

  sani_2012 написав:
  vitaliian написав:Особенно в районе кременчуга и запорожья.

Ну тогда не знаю ( динамка и велосипед ; либо ацетиленовый фонарик

*Відправлено з Чату

Можно этот вариант рассмотреть https://goo.su/89RN
vitaliian
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