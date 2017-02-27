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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:18
vitaliian написав:
Давление на лопасти нужно.
Днепр подойдёт )))*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:32
sani_2012 написав: vitaliian написав:
Давление на лопасти нужно.
Днепр подойдёт )))*Відправлено з Чату
Особенно в районе запорожской гэс.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:38
vitaliian написав:
Особенно в районе кременчуга и запорожья.
Ну тогда не знаю ( динамка и велосипед ; либо ацетиленовый фонарик*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:42
sani_2012 написав: vitaliian написав:
Особенно в районе кременчуга и запорожья.
Ну тогда не знаю ( динамка и велосипед ; либо ацетиленовый фонарик*Відправлено з Чату
Можно этот вариант рассмотреть https://goo.su/89RN
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vitaliian
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