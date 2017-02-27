sani_2012 написав:Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих ( другого не дано )
Чому ж не дають такої можливості, наче скрізь розумні керманичі, особливо зараз, вибрані більшістю насєлєнія?
Тому, що не в керманичах справа, а в інституціях. Якого б чудового керманича ви не поставили працювати, система його з'їсть. Із фондою наприклад нічого не вийде допоки не буде реформи суду та законодавства яке буде захищати інвестора.
sani_2012 написав:Наши люди должны больше зарабатывать ; тогда и страна будет жить лучше Но для этого нужно людям дать возможность вкладываться в наши компании и инвестировать в развитие наших компаний , а не чужих ( другого не дано )
Интересно, Кабмин снова будет кредитоваться в декабре на десятки миллиардов, исполняя расходную часть бюджета, или оставит ситуацию как бонус в виде снижения дефицита (о последствиях недофинансирования расходов ничего неизвестно - насколько там критичные вещи, или второстепенные)
З початку року ще й досі не профінансовано 69 млрд грн планових видатків за загальним фондом, та 30,9 млрд грн за спеціальним фондом. Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління. Там зазначили, що попри те, що у вересні Уряд значно прискорив використання видатків: при плані 113,9 млрд грн (за загальним фондом), фактично профінансовано 109,7 млрд грн, видатки відстають від плану. Для такої ситуації на їх думку є три ключові причини: Невчасне використання органами влади тих коштів, які вже надані Держказначейством: за січень-вересень їх сума склала 58,3 млрд грн (за загальним фондом держбюджету). Економія Уряду на обслуговуванні держборгу (9,3 млрд грн) та сплаті по гарантійних зобов’язаннях (3,1 млрд грн). "Це є позитивною новиною, і наслідком, зокрема, більш міцної гривні порівняно з обмінним курсом, який закладався при плануванні бюджету", - зазначили аналітики. Окремі органи влади ще й досі не затвердили необхідні для фінансування документи - паспорти бюджетних програм. "На 5 жовтня не затверджено паспорти близько 5%, або 24 бюджетних програм на загальну суму 3 млрд грн, з них по три паспорти припадає на МОН, Міндовкілля, Мінагро та Мінінфраструктури", - йдеться у повідомленні
PS: новая веха энергетического кризиса - блэкаут целой страны
fin написав:И не только. Я хомячил,например, лет 5 назад и по 27,5, и по 27,4, и даже по 28. И что? Всеравно очень скоро доллар будет за 30. Потому что страна вечно убитая, ничего не работает, ничего качественного не производят, куча серьезнейших проблем в экономике. Коррупция неубиваемая и так далее.... 30 будет за счастье. К сожалению.
є ймовірність, що цей рік ще пропетляємо, а 2022 може стати для гривні турбулентним
fin написав:И не только. Я хомячил,например, лет 5 назад и по 27,5, и по 27,4, и даже по 28. И что? Всеравно очень скоро доллар будет за 30. Потому что страна вечно убитая, ничего не работает, ничего качественного не производят, куча серьезнейших проблем в экономике. Коррупция неубиваемая и так далее.... 30 будет за счастье. К сожалению.
fin написав:И не только. Я хомячил,например, лет 5 назад и по 27,5, и по 27,4, и даже по 28. И что? Всеравно очень скоро доллар будет за 30. Потому что страна вечно убитая, ничего не работает, ничего качественного не производят, куча серьезнейших проблем в экономике. Коррупция неубиваемая и так далее.... 30 будет за счастье. К сожалению.
Можете не дочекатися...
Ой ли, ниче что инфляция гривны в разы превышает инфляцию доллара?
vitaliian написав:Ой ли, ниче что инфляция гривны в разы превышает инфляцию доллара?
Тут питання як вони її рахують. В долларі та і продовольство, і енергія, і метали, і автомобілі подорожчали значно більше ніж в гривні за останній рік. Весна все дуже коасно покаже: хто як здолає енергетичну кризу.
vitaliian написав:Ой ли, ниче что инфляция гривны в разы превышает инфляцию доллара?
Тут питання як вони її рахують. В долларі та і продовольство, і енергія, і метали, і автомобілі подорожчали значно більше ніж в гривні за останній рік. Весна все дуже коасно покаже: хто як здолає енергетичну кризу.
Вообще неважно кто и как считает, важно кто печатает быстрее, доллары печатаются для всего мира а гривна только для Украины. Посмотрите на сколько похудели гривна и доллар за 30 лет. Любой серьезный отток капитала вызовет девальвацию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 жов, 2021 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?
дак для этого надо вложить еще в бизнес 1. А этого 1 может не быть или этот 1 кредитный, а это уже 0,98 в первый месяц, если под 2% в месяц кредит .
Так РЕАЛЬНІСТЬ - ЩЕ ЦІКАВІША! Але, тут треба весь умовний товар записати не як одну, а як 10ть шапок! - і дописати обмеження часу - тобто 10 шапок/місяць(типу продавалось так +/-завжди, коли була стабільна ціна) Тепер так - продавець купив 10 шапок по 5, продав 8 шапок по 6 (2 залишились не проданими) Тоді - купує 8 шапок по 7, і тепер продає лише 3 шапки по 8 (решта висить непроданими) так як по нових цінах не дуже беруть/крутять носом! АЛЕ!!! - продавцю ж витрати ніхто не відмінив!!! Продавець має заплатити ту ж оренду(якщо ще її не підвищили) )) - ті ж податки(якщо їх ще не підвищили) )) - ДОРОЖЧІ продукти для себе/сім'ї! - ДОРОЖЧУ комуналь! - ДОРОЖЧИЙ проїзд на/з роботи!