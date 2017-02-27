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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:00
Успіх базарная торговля уходит в прошлое. Перепрофилироваться на услуги либо на уникальный товар, на уникальную аудиторию, Накрайняк на уникальный канал коммуникации. Мир постоянно меняется это нужно просто принять. Многие профессии и даже целые индустрии уходят в прошлое. Я всё же склоняюсь к услугам, в условиях глобализации чем то торговать стане крайне сложно.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:06
Успіх
Вам задали задачу , а ВЫ на нее не ответили .....
А сейчас ,задаете вопросы .
Считать умеете ?
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холява
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:11
vitaliian
Базарная торговля никуда не ушла .
Ее , больше чем надо и конкуренция среди ФОПов , обеспечивает низкие цены .
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холява
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:50
Успіх написав:
Тепер так - продавець купив 10 шапок по 5, продав 8 шапок по 6 (2 залишились не проданими)
Тоді - купує 8 шапок по 7, і тепер продає лише 3 шапки по 8 (решта висить непроданими)
так як по нових цінах не дуже беруть/крутять носом!
Друге коло вже в кредит, т.к. після першого продавець у минусах.
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Прораб
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:55
Успіх написав:
Питання - як жити/вижити ЧЕСНОМУ ФОПу?
Думати на виборах, а не вестись на лайно по ТБ та постити тут про це відосики!!!
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V2
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:18
vitaliian написав:
торговля уходит в прошлое. Перепрофилироваться на услуги либо на уникальный товар, на уникальную аудиторию, Накрайняк на уникальный канал коммуникации. Мир постоянно меняется это нужно просто принять. Многие профессии и даже целые индустрии уходят в прошлое. Я всё же склоняюсь к услугам, в условиях глобализации чем то торговать стане крайне сложно
Так я теж про це думав - знову треба буде повертатись у "послуги", якими займався до торгівлі.
холява написав:
Вам задали задачу , а ВЫ на нее не ответили .....
А сейчас ,задаете вопросы .
Считать умеете ?
Рахувати то вмію(в іншому б разі збанкрутував у свому бізнесі, а не вижив би після хвиль криз) - але питання задаю, що з того вийде, якщо отак продавати, а закуплятись кожен раз дорожче протягом тривалого часу?
- так, в теорії, наче, в плюсах - а от в реальності, коли при такій торгівлі(як наведено приклад про шапки) не встигаєш доганяти витрати!(ціни на харчі/комуналь/проїзд/оренду/податки і т.д.)
Прораб написав:
Друге коло вже в кредит, т.к. після першого продавець у минусах.
Во-во!
А якщо і мав свої запаси/заначки - то вклав і, на моменті, - "по нулях"!)))))
V2 написав:
Думати на виборах, а не вестись на лайно по ТБ та постити тут про це відосики!!!
Так, слово моє міцне - тепер на жодні вибори - "ні ногою"!!!
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:29
Успіх написав:
Так, слово моє міцне - тепер на жодні вибори - "ні ногою"!!!
Саме завдяки цьому Зе і виграв вибори. Так що: "Правильной дорогой идете, товарищь".
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