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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8374837583768377>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 88
Менше 26,00
9%
8
26,00-26,50
15%
13
26,50-27,00
34%
30
27,00-27,50
24%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:00

Успіх базарная торговля уходит в прошлое. Перепрофилироваться на услуги либо на уникальный товар, на уникальную аудиторию, Накрайняк на уникальный канал коммуникации. Мир постоянно меняется это нужно просто принять. Многие профессии и даже целые индустрии уходят в прошлое. Я всё же склоняюсь к услугам, в условиях глобализации чем то торговать стане крайне сложно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:06

Успіх

Вам задали задачу , а ВЫ на нее не ответили .....
А сейчас ,задаете вопросы .
Считать умеете ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:11

vitaliian
Базарная торговля никуда не ушла .
Ее , больше чем надо и конкуренция среди ФОПов , обеспечивает низкие цены .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:50

  Успіх написав:Тепер так - продавець купив 10 шапок по 5, продав 8 шапок по 6 (2 залишились не проданими)
Тоді - купує 8 шапок по 7, і тепер продає лише 3 шапки по 8 (решта висить непроданими) :mrgreen: так як по нових цінах не дуже беруть/крутять носом! :mrgreen:

Друге коло вже в кредит, т.к. після першого продавець у минусах. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Питання - як жити/вижити ЧЕСНОМУ ФОПу?


Думати на виборах, а не вестись на лайно по ТБ та постити тут про це відосики!!!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:торговля уходит в прошлое. Перепрофилироваться на услуги либо на уникальный товар, на уникальную аудиторию, Накрайняк на уникальный канал коммуникации. Мир постоянно меняется это нужно просто принять. Многие профессии и даже целые индустрии уходят в прошлое. Я всё же склоняюсь к услугам, в условиях глобализации чем то торговать стане крайне сложно

Так я теж про це думав - знову треба буде повертатись у "послуги", якими займався до торгівлі.
  холява написав:Вам задали задачу , а ВЫ на нее не ответили .....
А сейчас ,задаете вопросы .
Считать умеете ?

Рахувати то вмію(в іншому б разі збанкрутував у свому бізнесі, а не вижив би після хвиль криз) - але питання задаю, що з того вийде, якщо отак продавати, а закуплятись кожен раз дорожче протягом тривалого часу? ;) - так, в теорії, наче, в плюсах - а от в реальності, коли при такій торгівлі(як наведено приклад про шапки) не встигаєш доганяти витрати!(ціни на харчі/комуналь/проїзд/оренду/податки і т.д.)
  Прораб написав:Друге коло вже в кредит, т.к. після першого продавець у минусах.

Во-во! :)
А якщо і мав свої запаси/заначки - то вклав і, на моменті, - "по нулях"!)))))
  V2 написав:Думати на виборах, а не вестись на лайно по ТБ та постити тут про це відосики!!!

Так, слово моє міцне - тепер на жодні вибори - "ні ногою"!!!
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:29

  Успіх написав:Так, слово моє міцне - тепер на жодні вибори - "ні ногою"!!!

Саме завдяки цьому Зе і виграв вибори. Так що: "Правильной дорогой идете, товарищь".
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 06:19

  холява написав:vitaliian
Базарная торговля никуда не ушла .
Ее , больше чем надо и конкуренция среди ФОПов , обеспечивает низкие цены .

ВЫ много чего покупаете на рынке? В-00х я покупал на рынке почти всё от еды до запчастей, сейчас только фрукты в сезон.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Тут питання як вони її рахують. В долларі та і продовольство, і енергія, і метали, і автомобілі подорожчали значно більше ніж в гривні за останній рік.

Откровенный бред.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх. Як вижити?
ДумайТЕ головою, а не тим, чим Ви звикли.
ПрацюйТЕ у-порно.
БагатійТЕ.
Investor_K
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