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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 08:04
BIGor написав: Denik написав:
Тут питання як вони її рахують. В долларі та і продовольство, і енергія, і метали, і автомобілі подорожчали значно більше ніж в гривні за останній рік.
Откровенный бред.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:09
Успіх написав:
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- ДОРОЖЧІ продукти для себе/сім'ї!
- ДОРОЖЧУ комуналь!
- ДОРОЖЧИЙ проїзд на/з роботи!
Питання - як жити/вижити ЧЕСНОМУ ФОПу?
Домик в деревне, гуси, козы. Кота можно не заводить - бесполезное животное.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:24
vitaliian
это горожане бесполезное животное. а кот там миши ловит.
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