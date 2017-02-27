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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8374837583768377

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 89
Менше 26,00
9%
8
26,00-26,50
15%
13
26,50-27,00
35%
31
27,00-27,50
24%
21
27,50-28,00
9%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
6
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:04

  BIGor написав:
  Denik написав:Тут питання як вони її рахують. В долларі та і продовольство, і енергія, і метали, і автомобілі подорожчали значно більше ніж в гривні за останній рік.

Откровенный бред.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:09

  Успіх написав:)
- ДОРОЖЧІ продукти для себе/сім'ї!
- ДОРОЖЧУ комуналь!
- ДОРОЖЧИЙ проїзд на/з роботи!

Питання - як жити/вижити ЧЕСНОМУ ФОПу? :mrgreen:

Домик в деревне, гуси, козы. Кота можно не заводить - бесполезное животное.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:24

бесполезное животное.

vitaliian это горожане бесполезное животное. а кот там миши ловит.
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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:02

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

      vitaliian написав:Кота можно не заводить - бесполезное животное.


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    Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:53

      Успіх написав:
      V2 написав:Думати на виборах, а не вестись на лайно по ТБ та постити тут про це відосики!!!

    Так, слово моє міцне - тепер на жодні вибори - "ні ногою"!!!


    Я начудив, а ви розгрібайте!
    Ні, шановний Долярчику, так не вийде.
    Наступного разу йдіть на вибори з ясним розумом та робіть свідомий вибір!!!
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